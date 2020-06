"Yo también voy de frente compañera": Héctor Morales culpa a Loreto Aravena por su salida de Canal 13

Héctor Morales inició un fuego cruzado en Twitter con la actriz Loreto Aravena, tras haberla acusado de ser la causante de su salida de Canal 13, específicamente de la radio Play FM donde tenía un programa.

Morales compartió un reportaje en el que hablaba justamente de su adiós a la estación televisiva, en pleno estallido social. Pero al añadir más detalles de lo acontecido, el actor aludió a su compañera de rubro.

"Detalle importante: el hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicacion en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para“publicarlo” / al otro día estada fuera", lanzó el actor.

El fuego cruzado entre Héctor Morales y Loreto Aravena.

Los actores usualmente se restan de este tipo de polémicas, pero el asunto creció cuando Loreto Aravena decidió responderle a Morales por la misma vía, ya que este supuestamente no le contestó el teléfono.

"Que onda Hector? De que estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo que pasa ni por que escribes esto. Pero estás mal informado y haces una “funa” sin prueba alguna y sin preguntarme Me carga el cahuin yo voy de frente!", dijo la actriz de "Pacto de Sangre".

Pero el asunto no quedó ahí. Morales mostró evidencias de lo que decía, compartiendo un pantallazo de Whatsapp.

La respuesta de Héctor Morales a la reacción de Loreto Aravena.

