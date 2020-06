¿Qué es y quiénes participan en el Blackout Tuesday?

Blackout Tuesday se llama la iniciativa de protesta que emanó desde la industria musical global, a propósito de las protestas por el asesinato de George Floyd producto de la violencia policial en Minneápolis, Minesota, Estados Unidos, la semana pasada.

La campaña se detonó el viernes pasado con publicaciones de representantes musicales con la propuesta de que fuese "un día para desconectarse de las redes sociales y conectarse con la comunidad".

A lo que se suma el hecho de que la "como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar las victorias, sino también sostenernos mutuamente durante la pérdida".

¿Cómo partió el Blackout Tuesday?

Fue la directora de Atlantic Records, Jamila Thomas, y Brianna Agyemang, la manager de campañas artísticas de Platoon, quienes convocaron a la industria de la música a que "el espectáculo debe detenerse", justamente con el hashtag #TheShowMustBePaused, con un llamado a parar sus operaciones y hacer conciencia sobre la brutalidad policial y el racismo.

Las ejecutivas crearon un sitio web con el mensaje, a la vez que crearon redes sociales para viralizar sus intenciones, con contenidos que cobraron relevancia cuando se sumaron múltiples sellos musicales y plataformas de streaming, pero que también tuvo resonancia en otro rubros como firmas de indumetaria deportiva.

La pausa que se vive este martes consiste en que no se realizarán estrenos, no se transmitirá música en sus canales o plataformas, ni habrá publicaciones durante todo el día. Aunque también advirtieron que "esta no es una iniciativa de solo 24 horas. Estamos y estaremos en esta lucha a largo plazo".

¿Quiénes formarán parte de este "apagón"?

El paro tecnológico tiene luegar este martes 2 de junio y contempla la participación de Warner Music Group, Sony, Ebron Darden de Apple Music, BMG, Glassnote Records y EMPIRE. A ellos se suman, Spotify, Ascap, Columbia Records, Apple Music, YouTube y Amazon entre otras compañías.

A la iniciativa se han juntado todo tipo de empresas fuera de la música, como Play Station, Nickelodeon, MAC, Nike, Adidas y varios sitios deportivos

¿Cómo se sumaron las plataformas de streaming al Blackout Tuesday?

Múltiples plataformas de streaming se han sumado a la iniciativa, como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music. Su participación contempló la creación de listas especiales, momentos de silencio y apagones completos en redes sociales.

Spotify particularmente ha incorporado 8 minutos y 46 segundos de silencio en determinadas playlists y podcast, en otra de las señales de protesta por el incidente de la semana pasada. La duración de este silencio tiene que ver con el tiempo exacto en que el policía Derek Chauvin inmovilizó con su rodilla en el cuello a George Floyd, quien terminó falleciendo con su cara directamente en el pavimento.

El inicio de Spotify por el Blackout Tuesday.

El inicio de Apple Music por el Blackout Tuesday.

En su inicio, Spotify destacó listados que realzan la obra de artistas de raza negra en un apartado bautizado como "En solidaridad: Black Lives Matter", que abre con canciones tan poderosas y representativas como "Say it Loud, I'm black and I'm Proud", de James Brown; "Alright", del ganador del Pulitzer Kendrick Lamar; y el explosivo hit de Childish Bambino "This is America".

Pero además incluye otros íconos de la lucha contra el racismo como "Fight the Power", de Public Enemy, y también "Fu** tha Police", de los gigantes N.W.A.

Algo similar hizo Apple Music con su propia lista, un poco más corta en cuanto a su duración y con otros temas, pero igualmente contemplando composiciones de Kendrick Lamar, N.W.A., The Carters (Beyoncé y Jay-Z), Pusha T, Janelle Monáe y A Tribe Called Quest.

¿Qué celebridades se plegaron con el Blackout Tuesday?

Figuras como Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Demi Lovato, Mike Jagger, Billie Eilish, entre otros, publicaron sus mensajes o se sumaron con el cuadro negro que ha invadido Instagram en las últimas horas.

De hecho, la publicación del cuadro negro no sólo lo adoptaron los artistas, sino que también los civiles que también se han mostrado preocupados por la crisis social en medio de la pandemia.