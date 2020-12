Daniela Vega comparte una fotografía de su niñez y realiza una profunda reflexión navideña

La actriz realizó una emotiva reflexión en la víspera de Navidad, al compartir una fotografía de hace 28 años.

“Aquí tengo 4 años. Es la noche de navidad. Mi abuelita tomó esta foto en la casa de mis papás. Siempre que me veo aquí recuerdo el color ladrillo del terciopelo de los sillones, el olor de la cocina y las peleas entre mi abuelita y mi mamá. ¡Que está listo el pavo! ¡Que no, no está́ listo, se va a secar! No mijita, si no se va a secar, ¿No ve que le vengo echando salsa toda la tarde?”, comenzó señalando Vega.

Luego la intérprete añadió que “yo miraba esta escena cuando mi abuelita me vio espiándolas. Y me dijo, ‘póngase aquí mi amor’, y en la espalda del sillón me retrató. Mirar los ojos verdes de mi abuelita siempre me trajo calma. Y su voz gritona, todo lo contrario".

También analizó como se veía en aquel entonces: “Cada vez que me veo, miro mi pose, en puntas de pie, levantando mi jardinera como si fuera una falda, y apoyada en el sofá que para mí era un piano de cola brillante como el charol, lista para cantar”.

Finalizó haciendo énfasis en como ha cambiado su vida durante el paso de casi tres décadas: “Han pasado 28 años de este registro. Ya no hay luces de vidrio pinchudas en el árbol de navidad . En verdad, no armo árbol. Con sus adornos engalané mis pasos. Hoy no hay árbol de navidad. Pero estoy con mis zapatos de taco, mi faldita y mi piano acharolado, mirando esta foto con olor a canela y clavo, el futuro que transito en esa locomotora que adorna mi pecho”