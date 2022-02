Karen Bejarano fue la más reciente invitada al podcast Con la Ayuda de Mis Amikas, momento en el que habló de su salud mental y terminó revelando que el ser víctima de abusos sexuales fue lo que la condujo a someterse a una rehabilitación.

En diálogo con María José Castro y Valeria Luna, la ex chica Mekano abordó los aspectos que marcaron su vida y que establecieron la necesidad de acudir a un tratamiento.

"Yo durante muchos años estuve con una depresión que para el resto de la gente podría haber pasado perfectamente desapercibida. Mucha gente me decía 'qué vas a tener depresión tú, si no te falta nada'", indicó.

Eso para luego recalcar que "no necesariamente una depresión tiene que ver con que te falte algo o con un desorden químico, también puede venir producto de vivencias que tuviste en tu infancia, cosas a lo mejor no recuerdas tan bien, pero que te marcaron y que a lo mejor uno trata de olvidar".

"Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado nomás. Y no es que me había pasado nomás, me marcó y lo guardé durante mucho tiempo y me hizo mucho daño en muchos niveles".

"Y cuando decidí hablarlo no se me apoyó en la forma en que se me tendría que haber apoyado. Yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como 'ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada'", contó en el mismo diálogo.

Karen Bejarano: ¿Cómo llegó a internarse en una clínica de salud mental?

Ante la falta de apoyo, se encontró en una posición de "como 'cállate, porque va a quedar la cagá. Tú llegas a hablar de esto y va a quedar la cagá'. Eso fue lo que me dijeron".

Más adelante en la conversación, Bejarano recordó que "un día colapsé. Me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté".

"Se enteró mi hijo de la peor forma, porque no era ni la forma ni el minuto en que me hubiese gustado que él se enterara. Y ahí me internaron", puntualizó.