Karen Bejarano tuvo una sincera e íntima conversación con el podcast Con la Ayuda de Mis Amikas, instancia en la que puso sobre la mesa como ha trabajado el tema de su salud mental e incluso reveló haber sido víctima de abusos sexuales y no haber contado con el apoyo necesario para hacer frente a la situación.

En el más reciente episodio del programa online, María José Castro y Valeria Luna le consultaron por los efectos que ha tenido en su vida hablar abiertamente las problemáticas relacionadas con los tratamientos psicológicos y de rehabilitación que ha enfrentado.

"Darle voz a una problemática que ha estado silenciada por tanto tiempo siempre va a tener costos. Siempre va a haber gente que va a tratar de ensuciar una lucha que no solo yo estoy tratando de dar, sino que mucha gente hace mucho tiempo", postuló en primera instancia.

Aunque por otro lado advirtió que "sabía que iba a haber gente que iba a tratar de empañarlo con 'esta galla quiere pantalla', 'quiere que la inviten a programas', 'quiere ganar lucas', 'está llamando la atención'. Yo dije 'yo sé que esto va a pasar, que es parte, que es una consecuencia, pero también sé que es la cola de algo mucho más grande'.

“Entonces prefiero decir la verdad sobre la problemática que existe en la salud mental todavía. En Chile todavía no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, se trata la salud mental por encima, así como 'estás estresado'. No sabemos dialogar ni mirar esta enfermedad", postuló la participante de El Discípulo del Chef.

Karen Bejarano: ¿Qué detonó su depresión?

Entonces, la conversación derivó a los aspectos que marcaron su vida y que establecieron la necesidad de acudir a un tratamiento.

"Yo durante muchos años estuve con una depresión que para el resto de la gente podría haber pasado perfectamente desapercibida. Mucha gente me decía 'qué vas a tener depresión tú, si no te falta nada'", explicó.

Así mismo, recalcó que "no necesariamente una depresión tiene que ver con que te falte algo o con un desorden químico, también puede venir producto de vivencias que tuviste en tu infancia, cosas a lo mejor no recuerdas tan bien, pero que te marcaron y que a lo mejor uno trata de olvidar".

"Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado nomás. Y no es que me había pasado nomás, me marcó y lo guardé durante mucho tiempo y me hizo mucho daño en muchos niveles".

"Y cuando decidí hablarlo no se me apoyó en la forma en que se me tendría que haber apoyado. Yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como 'ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada'", contó en el mismo diálogo.

Karen Bejarano y la falta de apoyo en un momento crucial

La falta de apoyo provocó un daño mayor para Karen, "me metieron más miedo y fue peor para mí. Fue como 'ok, puedo hablar', 'pero en realidad ¿por qué lo hiciste?'. Es como 'cállate, porque va a quedar la cagá. Tú llegas a hablar de esto y va a quedar la cagá'. Eso fue lo que me dijeron. Entonces fue 'ok, no puedo hablar de esto'".

"Entonces me pasó que todo el miedo que tuve toda mi vida de hablar del tema, cuando lo hablé se hizo realidad. Entonces viví muchos años más con el miedo real instaurado en mi cabeza. Ni siquiera cuestionándome si es que podría pasar. Eso es lo que va a pasar. Pero ya no podía más con esta angustia, con este secreto".

"Yo sentía que tenía que contárselo a mi marido, yo sentía que no le estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Yo tampoco me estaba diciendo la verdad sobre mi vida a mi misma. ¿Quién soy en realidad?, ¿por qué no me puedo ver a mi misma en el espejo?, ¿por qué no me reconozco?, ¿por qué no me quiero?, ¿por qué no me siento bien?, ¿qué está pasando conmigo?"

"Y un día colapsé. Me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté. Se enteró mi hijo de la peor forma, porque no era ni la forma ni el minuto en que me hubiese gustado que él se enterara. Y ahí me internaron", resaltó.