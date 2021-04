"Quiero dejar de fingir algo q no soy": Karen Bejarano confirma que estuvo internada en clínica psiquiátrica

Karen Bejarano finalmente se sinceró sobre el estado de su salud mental y confirmó que estuvo internada por 60 días en una clínica psiquiátrica, donde se sometió a un tratamiento para mejorar el estado de su salud mental.

Los rumores sobre su estadía en el recinto se detonaron después de que en el programa de Instagram Que Te lo Digo, de Sergio Rojas y Hugo Valencia, dieron cuenta de la larga ausencia de la ex chica Mekano en redes sociales.

Es por esto que se comunicaron con el esposo de Bejarano, Juan Pedro Venadier, para chequer su estado, quien no les negó la situación pero sí les pidió que no hablaran del tema. Ahora, dos días después, Karen rompió su silencio.

Por medio de una extensa publicación en su Instagram, la primera que hace tras dos meses de ausencia en redes sociales, Bejarano partió resaltando que "aquí estoy... sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir q lo he pasado mal, muy mal".

"Han sido años complejos los q me han azotado y removido, incluso cosas q creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban... mirándome a la cara y diciéndome: 'No, de mi no te has escapado, ni lo harás fácilmente'", explicó sorpresivamente.

En su relato, la ex chica Mekano continúa explicando que "ahí estaba yo... pero ésta vez no pude dejar de mirar el desastre q había en mi vida y cómo no había hecho realmente nada x cambiarlo. Miedo, vergüenza, culpa, cero amor propio (no se confundan con ver a alguien producido), creerme súper poderosa, no saber pedir ayuda, no creer en mi, sentirme insuficiente, son sólo algunas de las cosas q pasaban x mi cabeza a diario y colapse".

Entonces, vino la confirmación de los rumores: "estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles xq la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, xq es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado x completo".

La publicación sin filtro con la que Karen Bejarano volvió a su Instagram, explicando el estado de su salud mental.

"Mi familia ha sido mi gran red de apoyo entendiendo todo lo q estoy atravesando, y los amo con todo mi ❤️ En este tiempo aprendí q mis amigos son contados con la mano y han estado incondicionalmente conmigo. Jamás dejaron de llamar, de darme su apoyo y entregarme todo su amor aún cuando ni yo me lo estaba dando", detalló también.

El texto luego da un giro hacia una especie de llamado y a la vez advertencia sobre los problemas que enfrentó, dedicado al más de millón de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

"Quiero decirles a cada uno de los q llegaron leyendo hasta aquí, q no sientan miedo o vergüenza de sentirse mal, de pedir ayuda profesional y menos de tomar acción frente a situaciones q se nos van de las manos y pueden terminar haciéndonos un daño irreparable", resaltó.

"Tuve q estar internada para entender q la única persona q puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo. Es x esto q desde hoy me comprometo a no usar más filtros, xq aprendí q no existe ningún filtro q me muestre real y quiero dejar de fingir algo q no soy. Me siento feliz con la persona q estoy re-conociendo y no dejaré q mis miedos e inseguridades opaquen la linda luz q brilla dentro de mi.��"

La publicación de Karen Bejarano concluye con un agradecimiento, en el que apuntó que "quiero agradecerles de ante mano a todos ustedes, las muestras de cariño y el respeto q tendrán x todo el proceso q atravieso, q a pesar de ser uno de los momentos más difíciles de mi vida, es también el momento donde más me he amado.❤️"

Todo lo explicado fue acompañado con los hashtags #saludmental #amorpropio.