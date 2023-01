José Miguel Viñuela recibió el 2023 con furioso descargo por medio de una transmisión en vivo, durante la que criticó la actual naturaleza de la cultura en Chile. Molestia que se detonó particularmente luego de la cancelación de distintos espectáculos pirotécnicos en el país, el pasado Año Nuevo.

¿Por qué José Miguel Viñuela se molestó tanto con Chile?

Las declaraciones del animador fueron en medio de su programa en Instagram Desde mi Cocina con la Nene, donde aprovechó la ventana de exhibición para quejarse por los festejos masivos para recibir el año entrante y cómo han ido desapareciendo.

"Primero, puedo entender que no hubiera fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, desde el lado de las víctimas de los incendios. Empatizo con ellas y las entendemos", partió advirtiendo.

Pero luego, Viñuela se lanzó con todo: "lo que no puedo entender es que nos hayamos convertido en un país penca y fome. Ni Viña del Mar, ni Valparaíso, ni Santiago... Penca, fome, amargado. El Año Nuevo más penca que me ha tocado".

"No digo que hayan tenido que haber fuegos artificiales, pero por favor tuvimos un año para tener la capacidad de anticiparnos, y decir 'ok, no habrá fuegos artificiales, porque es peligroso. Listo. Vamos a hacer un espectáculo de luces, en la Torre Entel', no tengo idea... Un año, un año para preparar eso", resaltó el actual rostro de TV+.

Viñuela dispara contra los políticos

Así fue que se volcó a criticar a las autoridades del país, sosteniendo que "al final ustedes, señores políticos, se tiran la mier** para un lado y para el otro. Uno se la tira al alcalde, el alcalde se la tira al otro".

"Siempre endosándose la responsabilidad unos con otros y al final ¿quién paga? Paga bolas tristes, paga la gente, por culpa de no ponerse de acuerdo las autoridades. Somos unos hueo*** pencas, lo digo abiertamente así, pudimos haber hecho algo para la gente, con luces, drones, o algo así, pero nada", lamentó.

Entonces, se cuestionó: "¿Dónde queda el alma del chileno, gozadora? ¿Un espectáculo para la gente? Una vergüenza y siguen tirándose la pelota, igual que con la Constitución, igual que en los acuerdos de seguridad".

Antes de culminar su queja, recalcó que la gente merece un espectáculo" e insisitió: "nos volvimos un país penca, triste, grave, en donde todo es malo, todo es una mierda, hipersensibles... Hasta cuándo, me tienen hasta acá con eso".