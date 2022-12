Uno de los emblemáticos espectáculos de fuegos artificiales de Chile nuevamente no se realizará. El show pirotécnico que tiene en lugar en Valparaíso se vino abajo, después de que las autoridades competentes decidieron no autorizarlo.

¿Por qué no habrá fuegos artificiales en Valparaíso?

Fue la Dirección General de Movilización Nacional la que le dijo no al clásico espectáculo, por razones que no tienen que ver con la detonación de la pirotecnia, ya que esta no presentaba inconvenientes. Los problemas fueron otros.

"Hay un documento firmado por el fabricante que no da fidelidad al estado de los fuegos artificiales, debido a la forma como están almacenados", estableció el director de la DGMN, Patricio Carrillo.

Además, explicó que "tenemos una carta que fue enviada por el fabricante de estos elementos que dice que ellos no dan fe de que los elementos, por cómo se encuentran almacenados, puedan funcionar en buena forma y, por lo tanto, pueden ocasionar algún accidente".

¿Por qué los fuegos artificiales estaban mal almacenados?

Las pruebas que se autorizaron la semana pasada, "comprenden la revisión de antecedentes, documentación, almacenaje, embalaje y otros más. Las pruebas (de detonación) que se hicieron en Copiapó no tuvieron problemas, pero sí hay problemas en cuanto al almacenamiento y la carta enviada por el fabricante".

El general Carrillo también detalló las razones del mal cuidado de los artefactos, y esto se debe a que "se encuentran en contenedores marítimos, que no cuentan con las condiciones apropiadas para sostener a estos fuegos artificiales".

Esto también tiene que ver con que están "mal embalados, mal almacenados y con las condiciones no apropiadas a un fuego artificial".

¿Cuál es el riesgo de detonar los fuegos artificiales?

Fue así que la DGMN estableció que el uso de los artefactos supondría riesgos para la salud de "quien manipula y para quien asiste al espectáculo".

Carrillo insistió en que "los fuegos artificiales están almacenados desde el 2019, obviamente tienen un riesgo mayor porque ya no están almacenados en las condiciones apropiadas".

Sólo a modo de ejemplo, el representante del Ejército puso sobre la mesa el hecho de que en 2021 la misma empresa fue la proveedora de la pirotecnia en Valparaíso y Viña del Mar. En esa oportunidad, "un fuego artificial no detonó en el aire, cayó a la playa y tuvo que ser desactivado por el GOPE".