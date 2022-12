En el último tiempo, José Miguel Viñuela ha visto su vida golpeada en más de una ocasión, pero hasta ahora no había hablado tan abierta y públicamente sobre el trastorno mental que padece y con el que lucha hace años, al punto de que lo imposibilitó para ejercer normalmente su trabajo en la TV.

¿Qué trastorno mental tiene José Miguel Viñuela?

"Me pasó un día haciendo una mención para un programa en que tenía que leer la pantalla, y con toda la frase en la pantalla, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco", partió compartiendo el animador de TV+.

El sensible testimonio lo entregó a Buenas Noches a Todos, conversando con Eduardo Fuentes en los estudios de TVN, momento en el que también contó que "me vino una angustia tan grande que se me secó la boca, se me aceleró el corazón. Y pensé: 'Debo tener algo en la cabeza', es lo primero que uno se pregunta".

Así fue como emprendió rumbo hasta un neuropsiquiatra, quien al menos le confirmó que "no tenía en la cabeza ningún tumor. Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: 'Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, por esto y por esto'".

¿La solución? Someterse al consumo de ansiolíticos. Aunque tras un año de tratamiento, "los dejé por mi propia cuenta", porque "no quería depender de fármacos ni nada. Después me di cuenta de que los necesitaba y empecé a tomarlos de nuevo".

"Duré como tres años, volví a tratar de dejarlos, y al final un día fui al doctor y me dijo: 'hay personas que pueden y personas que no pueden. A lo mejor lo tuyo es mucho más orgánico, y probablemente los tengas que tomar de por vida".

"Eso es lo que me pasa hoy día. Todas las noches aplico mi ansiolítico", sentenció Viñuela.

¿Qué es el Síndrome de Ansiedad Generalizado?

Este trastorno lleva al paciente a sufrir de ansiedad constante y aguda, generando interferencias en el desarrollo de las actividades cotidianas.

Dentro de la gama de síntomas con que el síndrome se puede presentar están la preocupación constante, inquietud y problemas para concentrarse.

Este inconveniente de salud mental no se remite a una edad en particular y es tratable con terapia psicológica y medicamentos, como antidepresivos o ansiolíticos, como lo mencionó Viñuela.