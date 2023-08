Tres años han pasado desde que en pleno matinal de Mega en ese entonces el animador, José Miguel Viñuela, tomó una decisión que le pesó y mucho el último tiempo.

En medio de jugueteos en el matinal, el conductor se sobrepasó cortándole su larga cabellera a José Miranda, camarógrafo del programa. De ahí, un largo proceso terminó este miércoles con la resolución de una demanda que realizó el profesional audiovisual a Viñuela.

¿De cuánto es la multa que debe pagar Viñuela al camarógrafo?

A raíz de la demanda que recibió José Miguel Viñuela por daños y prejuicios contra José Miranda por el corte de pelo sin su consentimiento, el Tribunal definió una indemnización millonaria de 17 millones de pesos.

“Se constata que el demandado de manera imprudente, y por ende negligente, cortó el cabello del demandante atribuyéndolo a una humorada”, fue parte del fallo que le dio la razón al camarógrafo.

Esta indemnización no es la única que ganó Miranda, ya que hace unos meses recibió 10 millones de pesos de Mega tras llegar a un acuerdo luego de una demanda por “despido injustificado”.

Esto porque tras el hecho que ocurrió en 2020, recién en 2021 el profesional volvió a las dependencias del canal, siendo despedido meses después, lo que desencadenó en el reclamo laboral. Claro que la suma fue bastante alejada de los 600 millones que solicitaba.

Este corte de pelo no le trae ahora problemas solamente a Viñuela con el pago de 17 millones, sino también en aquel julio del 2022 tras realizar el hecho. Tras pedir disculpas en pantalla al día siguiente, el animador terminó siendo alejado del matinal y a la postre despedido de Mega.

Momento oscuro en el pasado del periodista, que hace unos meses sobre el momento comentó en TV+ que “aquí jamás le voy a echar la culpa al empedrado, pero sí obviamente debo reconocer que también hubo un momento en que me sentí muy solo. Muy solo. Me hubiese gustado haber estado más acompañado, ciento por ciento. Eso lo digo porque me sentí muy solo y de alguna manera asumí mi… pero puta, igual uno dice, tengo compañeros”.