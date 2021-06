Iván Cabrera revela incómoda anécdota mientras trabajaba en Yingo: "Terminé con el calzoncillo roto y sin polera"

El bailarín y ex integrante de Yingo Iván Cabrera, también conocido como el "Potro", estuvo presente en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar" en donde reveló una incómoda anécdota que vivió mientras participaba en el programa juvenil.

Entre los invitados se encontraban Iván Cabrera, Leo Méndez, Claudia Pizarro, Eva Gómez y Helhue Sukni.



Ante la consulta "Los que tengan una anécdota muy buena en el trabajo", Cabrera se levantó de su puesto y reveló una curiosa historia que ocurrió cuanto integraba el extinto programa de CHV.

“Estábamos en el peak de sintonía, así que fuimos a hacer un evento a la Zofri en Iquique con todo el elenco”, inició relatando.

Señaló que en un momento la gente comenzó a emocionarse mucho con la presencia de los integrantes. “Las vallas papales se cayeron y el público se vino hacia el escenario, mientras los productores nos decían que tuviéramos cuidado”, recordó.

“Y como soy buena onda no hice mucho caso, así que me acerqué a despedirme de todos con besos y abrazos. Luego voy corriendo a la van para irme, cuando una señora me ataja”.

El bailarín contó que detrás de él venía mucha gente corriendo. “Entonces me caigo arriba de la señora en una posición muy incómoda, y yo tratando de hacer una flexión para no aplastarla”.

“Me sacaron las zapatillas, terminé con el calzoncillo roto y sin polera, todo mal. Por mientras yo me preocupaba de la integridad de la señora. Obviamente le di un besito, mínimo de mi parte”, comentó Iván.