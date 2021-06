Eva Gómez habla sobre complejo momento laboral: "En los últimos dos años he trabajado dos semanas"

La reconocida conductora nacional Eva Gómez estuvo presente en el último episodio de "Podemos Hablar" en donde habló acerca del complejo momento laboral que ha pasado durante la pandemia.

La española estuvo presente en el espacio junto a Leo Méndez, Helhue Sukni, Claudia Pizarro y Iván "Potro" Cabrera, en donde comentaron como los ha afectado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Gómez reveló que no ha podido encontrar trabajo en el área de las comunicaciones hace dos años y medio, agregando que esa situación la hizo dudar de sus capacidades.

"Yo partí antes de la pandemia. Yo no solo he tenido una situación difícil económicamente sino que también creo que personal y a nivel de cabeza. Yo trabajo desde los trece años y no he estado parada nunca. En los últimos dos años he trabajado dos semanas", reveló la conductora de "El Diario de Eva".

"Empecé a sentir que tengo dudas de lo que hago, cómo lo hago, de qué tan bien lo hice, para dónde voy, del por qué no he podido reinventarme. Que ha sido un duelo conmigo misma y yo soy una persona super cabezona y trato de sacar las cosas a como dé lugar y no lo he logrado hacer", reveló.

Luego agregó que: "He hecho mi balance, además que yo soy muy mala conmigo. Soy muy dura, soy muy exigente, soy muy crítica, siempre lo he sido. Una es un mito que se armó entorno a mí, que no me favoreció, que me hizo como una mujer dura, fría, inaccesible y hasta déspota".

"La otra es que hice poco lobby. Haber estado donde tenía que estar. Haber agarrado a periodistas e invitarlos a desayunos como hizo mucha gente. Yo debí haber haber sido más encantadora, pasearme donde debí pasearme, tomarme una copa con quien debía tomármela. Tomarme un café con quien debía hacerlo", concluyó señalando.