La discusión entre Helhue Sukni y Claudia Pizarro por fiestas clandestinas: "Yo no soy sapa"

La conocida abogada Helhue Sukni y la alcaidesa de La Pintana Claudia Pizarro, estuvieron presentes en el más reciente episodio de "Podemos Hablar" en donde se llevó una interesante discusión entre ambas por las fiestas clandestinas durante la pandemia.

Ambas no estuvieron de acuerdo acerca de la pregunta que se puso en la mesa del espacio, las denuncias a las reuniones clandestinas. Entre los presentes al espacio también se encontraban Iván "Potro" Cabrera, Eva Gómez y Leo Méndez.

La alcaldesa sobre el tema, señaló que era necesario denunciar a quienes no respetan las reglas establecidas por la crisis sanitaria.

Tras esto, la abogada señaló que no estaba de acuerdo. "Yo no denuncio a nadie. Ni a los vecinos que tienen parranda y fiesta y uno que escucha música. Yo me quedo callada. No. Yo no soy de esa naturaleza. O sea, no soy sapa", dijo Sukni.

"Yo no soy sapa", señaló la alcaldesa respecto a esos dichos, señalando "que tiene un responsabilidad" debido a su rol como autoridad, tras lo cual Helhue señaló: "No, no, no. no lo digo por ti. Lo que pasa es que... que cada uno viva su vida. Su mundo, esas cuestiones", concluyó.

Julian intervinó señalando que la situación del mundo es distinta que hace 2 años, debido a que lo que uno decide personalmente respecto a la pandemia afecta al colectivo.