Helhue Sukni revela incómodo momento que vivió en Iquique: "Me trataron prácticamente de ladrona"

La abogada Helhue Sukni compartió una incómoda situación que vivió en Iquique, lugar en el que se encuentra por motivos de trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, la profesional señaló que no pudo ingresar a un restaurant debido a que no tenía reserva, Helhue indica que les comentó que la reservan las habían realizado otras personas, pero igualmente se le negó el acceso por motivos de seguridad.

“Estoy súper choreada, no vengan nunca, porque las rotas que me atendieron me trataron prácticamente de ladrona porque no tenía reserva“, comenzó señalando en la red social.

“Unas niñas que conocí anoche me dijeron que iban a reservar, pero como no me sabía los nombres y apellidos no me dejaron entrar”, sostuvo.

“Me dijeron que no podía entrar a este restorán porque podía sustraer algunas especies del local. Les digo de verdad que jamás vengan a esta inmundicia“, señaló en el registro

.