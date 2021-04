"Le rompieron la mano": Helhue Sukni confirma que sus hijas fueron víctimas de un portonazo

La abogada Helhue Sukni confirmó a través de Instagram que sus hijas, Fadwa y Samia, fueron víctimas de un asalto, momento en el que le arrebataron algunas de sus pertenencias y las dejaron con graves lesiones.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sukni indicó que "le hicieron un portonazo a la Fadwa con la Bombona. Pelearon con los gallos, a la Fadwita le rompieron la mano".

De acuerdo con las declaraciones de Helhue, la Policía de Investigaciones tiene identificada la patente del vehículo en que se movían los delincuentes.

Al mismo tiempo, Helhue envió un mensaje a los asaltantes de sus hijas, pidiendo "que entreguen la mochila Louis Vuitton. Entréguenla, yo no voy a sapear. Las apuntaron con armas de fuego. Está el video con el arma de fuego (sic)".

"Si me estás escuchando, la Bombona te sacó el jockey rojo que tenías y están haciendo las pericias. Llevabas guantes cuando te subiste arriba del Porsche", advirtió.

Además, Sukni dejó claro que "yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las cosas de mi hija. Devuelvan las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas".

"Yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, me interesa que me devuelvan las cosas", finalizó.