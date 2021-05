"Que gente más estúpida: Helhue Sukni se va con todo contra Patricia Maldonado y Cata Pulido

Nuevamente la conocida abogada Helhue Sukni se fue contra las integrantes del programa "Las Indomables", Patricia Maldonado y Catalina Pulido, luego de que comentaran lo sucedido con Sukni quien a través de redes sociales reveló que sus hijas fueron víctimas de un asalto y además le envió un mensaje a los perpetradores.

Tras esto, las ex figuras televisivas analizaron lo sucedido en su canal de Youtube comentando que “¡Qué es eso! Tiene que denunciar, en qué quedamos. Si es una abogada, tiene que denunciar, pero de qué estamos hablando”, señaló la ex “Mucho Gusto”.

Asimismo, la actriz señaló: “No puedo creerlo Paty, francamente, que horror que una persona que es abogada haga este tipo de declaraciones, tiene que tener responsabilidad social”, Fueron algunos de sus comentarios en el programa.

Hace algunos días Helhue se refirió a ellas, señalando: "No tienen nada que andar hablando mal de mi, deberían decir las hue** a la cara, ¿Por qué? porque quieren salir a la luz pública, como no las pesca nadie a las dos hueo**, sobre todo a esa guatona de la Maldonado", la abogada además agregó que en algunos días subiría un vídeo refiriéndose a ellas.

Cumpliendo su palabra, Helhue subió un video en donde arremetió con todo contra "Las Indomables". "Vi unos comentarios de una ignorante que se llama Catalina Pulido, que es la actriz esta, que me trató a mí de tonta. A mí, que a parte de ser abogada tengo diplomados, tengo curso, magíster, a mí me trata la hu** ignorante… ella, la pobre hue** de tonta. Sabes por qué? No, valor”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Y la vieja ordinaria de la Maldonado más encima dice ‘voy a sapial’. Habla como ella siempre ha hablado, lo que pasa es que ella se ha ido puliendo un poco donde salía en la tele y donde tanto le cantaba a Pinochet".

"Ósea Maldonado, Pinochet, Hitler, es lo mismo", señaló la abogada. Luego habló sobre sobre la complicidad como delito, explicandoló y luego finalizó señalando: "que gente más estúpida hue**, es que no me cabe en la cabeza".