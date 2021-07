Helhue Sukni explica por qué estaba "chata" durante su paso por "El Discípulo del Chef": "Si quieren me demandan"

La conocida abogada Helhue Sukni se convirtió en la primera eliminada de la nueva temporada del “Discípulo del Chef”, su actitud llamó la atención de las redes sociales quienes comentaban que veían poco interés de la participante.

Tras esto, la abogada utilizó sus redes sociales para referirse a su paso por el programa: Les voy a contar por qué la tía Helhue estaba chata, estaba choreada por la we** de “El Discípulo del Chef”, comenzó señalando.

“Estaba chata amigos, porque la huevada se supone que empezaba el día lunes a las 8 de la mañana e íbamos a salir a las 6:30 de la tarde y eran las 9:15. Por eso me dio la locura”, contó.

“Le hablé a la productora y le dije: ‘Pídeme un taxi, me quiero devolver a mi casa, porque es muy tarde’, porque ya llevábamos mucho rato. Igual me arranqué a hacer audiencias, y debo agradecer al equipo porque los 17 famosos me esperaron a mí”.

Agradeció por eso al Canal y luego señaló: “Todo lo que ustedes vieron ayer, que duró dos horas, lo hicimos en dos días de las 8 a 9:15, y al día siguiente de las 3 a las 9 de la noche, entonces .¿Qué quieren?, ¿cómo no iba a estar con así el caracho largo?“.

“La tía Hlhue de verdad que estaba chata”, explicó además que a pesar de que en la pantalla se veía como los participantes se movían rápidamente para poder realizar sus preparaciones a tiempo, esto no sería así. “Mentira, si a nosotros nos daban todo el tiempo para cocinar”.

Sobre la gente que le molestó verla comer en pantalla durante la competencia, la abogada señaló que era necesario: “El almuerzo que nos dieron fue paupérrimo”.

Siguió indicando que ingresó al programa pensando que se respetarían los horarios que le dijeron inicialmente. “Yo no estoy para perder dos días”, agregó.

“Y lo digo acá. Si quieren me demandan los de Chilevisión. No nos tenían sillas; no nos tenían calefacción, no tenían estufa. Ustedes cachan lo que es Machasa… un frío, les encargo el frío. Me recagué de frío”, expresó.