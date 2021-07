El Discípulo del Chef | Helhue Sukni tuvo dura pelea con Ennio Carota y es la primera eliminada

Con el debut de la nueva temporada de El Discípulo del Chef, también llegó la despedida de Helhue Sukni, quien se convirtió en la primera eliminada, tras protagonizar un duro enfrentamiento con el chef Ennio Carota.

La abogada fue elegida por el cocinero italiano para su equipo color verde, pero de inmediato comentó a provocar problemas, por no prestar atención a las instrucciones y mantenerse constantemente pendiente de sus celulares.

"Uno es de los ladrones y el otro es el de los traficantes", dijo la mujer mostrando más de un dispositivo en pantalla.

Carota, por su lado, aseguró que "me parece que tiene algún tipo de vicio con el teléfono, ¿para qué tanto? Parece que le vamos a prohibir el uso del celular".

Después, Helhue manifestó su malestar con la competencia y sus responsables, al mismo tiempo que los equipos presentaban sus preparaciones: "Estoy chata en esta hue* de canal. Estoy botada, sentada prácticamente en el suelo. Estoy chata".

El equipo verde perdió y Helhue se enojó, sorprendió a sus compañeros indicando "chiquillos, saben que yo me voy", para luego abandonar el estudio.

Constanza Ríos intentó darle una explicación a la conducta de Sukni, aún incómoda con la situación, planteando que "la reacción de Helhue fue un poco exagerada. Ella estaba cansada de que le dieran órdenes".

Fue Ennio Carota quien finalmente entrar en razón para que regresara, "pude conversar afuera con Helhue. Me dijo que iba a volver a la cocina, así que nos tranquilizó un poco al equipo, y vamos a poder seguir contando con ella".

Pero para la segunda prueba del capítulo tuvieron el rudo encontrón:

– Ennio Carota: ¿Por qué estás enojada?

– Helhue Sukni: Me dijeron que íbamos a salir temprano y no salimos temprano.

– Carota: Te tienes que acostumbrar, la vida es así.

– Sukni: No poh, es que yo soy ordenada en la vida

– Carota: Siga cortando, si eres ordenada primero corta todo. Y después procesa todo. Prende el fuego.

– Suknic: Pero ¿por qué, Ennio? ¿Por qué no puedo por ejemplo ir haciéndolo de a poco? ¿Por qué tengo que cortar todo...?

– Carota: Tienes que hacerlo como yo te lo digo, punto.

– Sukni: Pero, ¿por qué?

– Carota: En la cocina mando yo

– Sukni: Es que no me gustan que me mande, poh.

– Carota: Si no te gustan que te manden, entonces tendrá que hacer otro trabajo.

Más tarde, Carota retomó la conversación, pero de manera más calmada, asegurando que "yo creo que al final vamos a terminar siendo muy buenos amigos".

Mientras que Sukni le espetó: "es que no estoy acostumbrada a que me manden. De chiquitita era rebelde".

"El hombre es animal de costumbre", insistió Ennio. Mientras que Helhue recalcó: "Pero yo no me acostumbro".

Pero cuando reinaba la calma, Carota se alteró nuevamente al ver que Helhue contestó un llamado mientras cocinaba: "Dejamos los celulares por favor. Estamos cocinando, no podemos hacer eso".

"Puedo hacer las dos cosas", le replicó Sukni. Pero Ennio le recalcó: "No, no, no",

Carota luego agregó en las entrevistas intermedias que "Helhue estaba en otra. Más pendiente de contestar el teléfono. Y en un momento dado no escuchaba lo que yo le decía".

Pero en las mismas instancias, Sukni se defendió: "yo encuentro que no era nada del otro mundo, porque estaba contestando el celular. Y a su vez estaba haciendo mis cosas. En qué va interferir eso si yo puedo contestar el celular y puedo estar partiendo carne".

Como el equipo verde perdió nuevamente la prueba, Carota no tuvo dudas al momento de tener que eliminar a uno de sus integrantes: la abogada. Mientras, las redes sociales ardían en quejas y odio contra Sukni.

Una vez finalizado el programa Helhue comentó que "fui la primera eliminada seguramente por desordenada, revoltosa, rebelde, porque no le hacía caso al chef".

"Él determinó que yo no era obediente, porque le echaba mucha sal a la comida", postuló. Mientras que sobre el uso del celular, indicó que "no creo que me haya afectado, porque de todo lo que hemos grabado, hoy día en la tarde se me ocurrió sacar el celular".