Dj Méndez genera polémica tras dichos sobre vacunas: "No sé qué están poniendo en mi cuerpo"

El reconocido cantante nacional Leo Méndez, conocido popularmente como DJ Méndez estuvo presente en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", en donde generó controversia en las redes sociales cuando entregó su opinión acerca del proceso vacunatorio debido a la crisis sanitaria.

Entre los invitados al espacio se encontraban también Iván Cabrera, Claudia Pizarro, Helhue Sukni y Eva Gómez.

El animador del espacio, Julián Elfenbein le preguntó a los presentes sobre si están ede acuerdo con que se instaure la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Sobre eso, el cantante de "Lady" señaló: “Yo me voy a vacunar porque el sistema me está obligando“.

La abogada le preguntó si ya estaba vacunado, a lo que el cantante respondió que no . “Aún no lo he hecho. Nunca me he vacunado con otra vacuna y no me ha pasado nada“, declaró el artista.

Señalando que si se vacunará. “Lo que estoy diciendo ahora es que me voy a vacunar, pero por obligación…”.

Sobre sus motivos para no vacunarse, el interprete de "Chiki Chiki" comentó: "No sé qué están poniendo en mi cuerpo. (...) Porque nunca me he vacunado de la influenza, ni otro. Mi opinión es la siguiente: nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, nadie me puede decir: ‘Esto contiene esto y esto’. La influenza vive por muchos años antes, todos los años se vacunan y yo nunca me he vacunado“.

“No estoy diciendo que es chiste el virus, pero si tú me preguntas a mí, yo no me vacuno porque no sé qué están poniendo en mi cuerpo“, respondió.

Asimismo señaló: “Todavía no existe ningún antídoto para sida, cáncer, ni nada, y en un año, voilà, tenemos un antídoto contra este virus”,

El animador del espacio, Julián Elfenbein fue enfático en señalar la importancia de vacunarse contra el virus. “Tiene que hacerlo toda la población, más allá si lo exige la ley o no. Es un tema de salud pública, el que no lo hace pone en riesgo no solo su vida, sino que a los demás“, enfatizó.