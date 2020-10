Fran García-Huidobro desclasifica tensa “parada de carros” de Ignacia Allamand 

Fran García-Huidobro no tiene pelos en la lengua y prueba de ello son sus últimas declaraciones que no pasaron desapercibidas para nadie. ¿Qué pasó? La conductora del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 destapó una desconocida riña que tuvo con nada más ni nada menos que con Ignacia Allamand.

Frente a su padre, Andrés Allamand, la animadora procedió a relatar un antiguo encontrón fuera de pantalla donde la actriz le paró los carros, según sus propias palabras.

“Me pegó la media parada de carros”, dijo sin preámbulos la figura televisiva frente a la mirada atónita del político y Marcela Cubillos, quien también estaba presente en el espacio.

Su confesión se dio cuando estaban conversando sobre el costo que pagan algunas personas por ser hijos de famosos y/o autoridades. Fue en este contexto que ambos fueron consultados sobre sus casos particulares con sus hijos.

“¿Han pagado alguna culpa por ser hijos de ustedes, simplemente por el apellido que tienen?“, dijo la ex actriz.

Fran García-Huidobro revela encontrón con Ignacia Allamand | Captura: Sigamos de Largo, Canal 13

“Lo que pasa es que ‘Allamand’… Los míos se llaman de una manera. Nosotros somos solo una familia, es solo un apellido. Y hay veces, particularmente en las redes, las redes son a veces tan hostiles, tran agresivas (…) y eso le rebota a mis niñitas“, reveló el Canciller por su parte.

El comentario de la autoridad hizo reaccionar a la ex pareja de Julio César Rodríguez, quien sacó a colación la riña que protagonizó con la intérprete nacional.

El encontrón de Fran García-Huidobro e Ignacia Allamand



La conductora de TV contó que en uno de los capítulos del extinto programa de farándula, Primer Plano, ella especificó en pantalla que la actriz era hija de, lo que enfureció a Ignacia.

Pero lo que no esperaba Huidobro era la confrontación de Ignacia, pues esta la encaró apenas se dio la oportunidad.

“Estaba hablando de ella en Primer Plano y dije ‘bueno, y además es hija de Andrés Allamand‘. Y me encontré con ella y me dijo ‘¿Qué tenís que andar diciendo quién es mi papá? Como si yo no fuera una persona única y exclusiva‘. No me quedó otra que pedirle disculpas. Tenía toda la razón”, detalló Fran García-Huidobro.

Tras esto, el abogado explicó el frontal carácter de su hija detallando que tanto ella como sus otras hijas han preferido mantener distancia de la política debido a la hostilidad que se vive en este rubro en muchas ocasiones.

“Tienen bastante más distancia de la política, porque les ha tocado también duro, porque la política es difícil: de seis días buenos, cinco son malos“, aclaró.