"Lo agotaron los políticos": Fran García-Huidobro apunta a los culpables por la falta de bótox en Chile

Francisca García-Huidobro puntó directamente a los responsables de la escacez de bótox en Chile, mientras tuvo una relajada conversación con la actriz Carmen Gloria Bresky, durante su programa virtual "#FRANcamente".

Mientras Bresky le contó que había tenido una mala experiencia con el producto estético y que había probado tratamientos alternativos con resultados similares, también le admitió que "si en algún momento me quiero volver a poner bótox, me lo pondré".

Fue en ese momento que García-Huidobro, medio en serio medio en broma, lanzó una clara advertencia: "Ahora no te pongas porque no hay. Lo agotaron todos los políticos. Está agotado en Chile".

"No queremos nombrar a nadie, para que no se ofendan. No hay bótox ni ácido hialurónico en el mercado", selló la animadora de manera lapidaria.