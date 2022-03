¡IMPORTANTE! Esta nota contiene spoilers del episodio más reciente de Euphoria. Si no quieres conocer esa información, te recomendamos no seguir leyendo.

El fin de segunda temporada de Euphoria ha sido uno de los estrenos más exitosos del último tiempo, posicionándose como el capítulo más visto de ambas temporadas. La popularidad de la producción ha sido tan grande, que ya se puede confirmar que es la segunda serie más vista de HBO, luego de Game of Thrones.

Para muchos el octavo capítulo de la temporada 2 dejó sentimientos encontrados. Por un lado, generó bastante satisfacción ver que Rue se ha mantenido sobria y que retomó su amistad con Lexi. Pero al mismo tiempo crece la angustia por la aparente muerte de Ashtray y el destino de Fezco, que está herido a bala y que deberá enfrentar a la justicia por las muertes de Mouse y Custer.

Muchos medios han reportado que la tercera temporada de Euphoria se estrenará recién en 2024, por tanto quedan dos años para saber qué ocurrirá con los personajes más queridos.



¿Qué personajes regresan en la tercera temporada de Euphoria?

Todavía no sé conoce si el elenco completo de Euphoria regresará para la tercera temporada de la serie. En esta ocasión es difícil asegurar que todos estarán de vuelta, considerando que -como explicó Rue- habrá un salto de tiempo al final del año escolar y que algunos de los personajes están a punto de graduarse.

Muchos temen que Euphoria decida irse por el camino de Skins, que cada dos temporadas renovaba a sus personajes para dar paso a una nueva generación. Pero esto son solo rumores y lo cierto es que habrá que esperar a la información oficial al respecto.

De todas formas, ya se confirmó el regreso de algunos actores y actrices. Partiendo por la protagonista, está más que claro que Zendeya volverá para interpretar a Rue y despejar las dudas sobre su deuda con Laurie.



Para sorpresa de muchos, se anunció que Elliot, personaje interpretado por Dominike Fike, estará de regreso. Al ser consultado por Jimmy Fallon si estará en la tercera temporada, el actor respondió: “Absolutamente”.

Otro personaje que regresará será Cal. En entrevista con Variaty, se consultó a Eric Dane si la historia de Cal continuará en la temporada 3 y el actor respondió: “Por su puesto”. Esto hace pensar que también volverá Nate, interpretado por Jacob Elordi.

Las dudas aumentan cuando se trata de Ashtary y Fezco. Este último es uno de los personajes más queridos, sin embargo su participación en el capítulo final de Euphoria abrió las dudas sobre su regreso en una nueva temporada. Fez está muy herido y deberá enfrentar a la justicia, situaciones de las que será muy difícil salir. Al ser consultado al respecto, Angus Cloud dijo que no está seguro sobre su regreso, ya que no se lo han dicho aún.

Para Ashtray las cosas se ponen más difíciles. En el último capítulo se dio a entender que recibió un disparo en la cabeza tras abatir a un policía. Pese a que no se vio un cuerpo, muchos aseguran que es muy difícil sobrevivir a algo así. Sin embargo, el mismo actor que interpreta a Ashtray entregó una luz de esperanza. “Definitivamente hay esperanza de que Ashtray siga vivo (…) Es un niño rudo, no está jugando. Creo que tiene una oportunidad de estar presente en la temporada 3”, reconoció Javon Walton. Pero sus palabras se han puesto en duda, considerando que se acaba de confirmar su participación en la nueva temporada de The Umbrella Academy de Netflix, la competencia de HBO.



Maddy, personaje interpretado por Alexa Demie, es uno de los podría desaparecer en la próxima temporada luego de graduarse. Se vio en capítulos recientes que después de enterarse de la relación entre Cassie y Nate, Maddy quiere dejar la ciudad.

También surgen dudas sobre Cassie (Sydney Sweeney) y Kat (Barbie Ferreira), considerando que también se gradúan y que está última casi no tuvo una participación relevante esta temporada.

En cuanto a otros personajes como Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow), Ethan (Austin Abrams) o Faye (Chloe Cherry), no hay mayor información. De todas formas, es necesario esperar a los anuncios oficiales de HBO para saber si todo el elenco regresa en la tercera temporada o si habrá que despedirse de algunos personajes.