Tras el final de temporada de Euphoria, diversos medios comenzaron a reportar que habrá que esperar un par de años para el estreno de la nueva entrega de la serie, ya que aparentemente volverá recién en 2024.

La noticia no fue muy bien recibida por los fanáticos, que quedaron con muchas dudas tras el estreno del octavo y último capítulo de la segunda temporada. Sin duda, la espera será larga y existen diversos motivos por los cuales la serie de HBO se toma tanto tiempo en estrenar sus temporadas.



¿Por qué hay que esperar tanto por la tercera temporada de Euphoria?

La primera temporada de Euphoria se estrenó en 2019 y solo un mes después de su debut, se confirmó la segunda entrega. Los fanáticos estaban expectantes, pero nunca imaginaron que deberían esperar tanto tiempo por nuevos capítulos. La primera lectura de guion de la segunda temporada se realizó a principios de marzo de 2020 y se esperaba que la producción comenzase durante el segundo trimestre del mismo año. Sin embargo, se retrasó indefinidamente debido a la pandemia del Covid-19.

Para mantener al público atento, en septiembre de 2020 se decidió grabar los episodios especiales de Rue y Jules, que se estrenaron en diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente. Y recién en abril de 2021 comenzó el rodaje de la segunda temporada, cuyo estreno ocurrió a principio de este año. Estop quiere decir que entre la primera y segunda temporada de la serie hubo una espera de 2 años y medio.

Tomando en cuenta que muchas producciones cinematográficas y de TV han retomado sus grabaciones, pese a la emergencia sanitaria, se esperaba que Euphoria tomara mucho menos tiempo en estrenar su nueva temporada. Pero todo indica que se repetirá la historia y existen algunos motivos por los que aparentemente habrá que esperar tanto por la tercera temporada de Euphoria, que no están relacionados con la pandemia.



Claramente el coronavirus es un factor que no se puede descartar. Pero también se debe considerar que Euphoria no es una serie como las demás. La forma en cómo se graba la producción de HBO es inusual, con tomas, ángulos y transiciones poco comunes, lo que extiende el proceso de rodaje. Los mismos actores han confirmado que una escena bastante corta puede tomar varias horas de grabación.

Asimismo, hay que tener en cuenta la apretada agenda del elenco, que desde su aparición en Euphoria ha adquirido mayor reconocimiento y por tanto han conseguido nuevos papeles en otras producciones. Así que no es difícil pensar que es complejo hacer coincidir la agenda de los actores y actrices.

Solo la protagonista de la serie tiene varios proyectos en tabla. Se prevé que Zendaya participe en cuatro nuevas películas (Challengers, Dune: Parte 2, A White Lie y Be My Baby). Eso sin contar los proyectos que todavía no salen a la luz.

Por su parte, el director de la serie, Sam Levinson, también tiene una agenda apretada. Se confirmó que participará como director y productor en las pelícuals Irma Vep y The Idol.