La premiación más destacada de la academia se realiza este domingo 12 de marzo en EE.UU, los premios Oscar en su 95° versión podrían ser la ocasión en que al fin Tom Cruise se lleve la estatuilla dorada a mejor película por "Top Gun: Maverick" o raíz de sus otras nominaciones.

Estas son las nominaciones de Top Gun: Maverick en los Oscars 2023

"Top Gun: Maverick" está protagonizada por Tom Cruise y está dirigida por Joseph Kosinski, tras su éxito en cartelera y en su estreno por Star+ el pasado 22 de diciembre, el largometraje recibe actualmente 6 nominaciones a los Oscar 2023 en las siguientes categorías:

Mejor Película Mejor Guión Adaptado Mejor Sonido Mejor Canción Original - "Hold My Hands" de Lady Gaga Mejor Edición Mejores Efectos Visuales

¿Por qué Lady Gaga no cantará Hold My Hands en los Premios Oscar 2023?

La canción está dentro de los temas nominados a mejor canción este año, "Hold My Hand" interpretado por Gaga como tema central de "Top Gun: Maverick", compite directamente con"Lift Me Up" de Rihanna para “Black Panther: Wakanda Forever”.

Pero Lady Gaga no se podrá presentar este domingo en la ceremonia y la causa es que la cantante se encuentra entre las grabaciones de "Joker: Folie à Deux" film en el que dará vida a la pareja del Arthur Fleck: Harley Quinn.

Las películas con las que compite "Top Gun: Maverick" en las distintas categorías

Mejor película

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Mejor guión adaptado

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Living”

“Top Gun: Maverick”

“Women Talking”

Mejor sonido

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Elvis”

“Top Gun: Maverick”

Mejor canción original

“Applause” de “Tell It like a Woman”

“Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”

“Naatu Naatu” de “RRR”

“This Is A Life” de “Everything Everywhere All at Once”

Mejor edición

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

Mejores efectos visuales

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

¿Dónde ver los Oscars 2023 EN VIVO?

Este domingo podrás ver los Premios Oscar 2023 este domingo 12 de marzo desde las 20:00 horas, a través de los canales de TNT y CNN Chile. También esá la opción de verlo por la plataforma de HBO Max vía streaming.