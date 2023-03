Los premios más esperados por la industria del cine se realizarán este domingo 12 de marzo, los Oscar 2023 llegan con la 95° edición a la premiación de la academia, con un dato no menor y es que la película que lidera como favorita “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” es la más nominada del 2023 contabilizando 11 nominaciones entre ellas la categoría de Mejor canción original.

Incluye un tema de Rihanna: Así puedes escuchar las canciones nominadas en los Oscars

En la premiación más esperada por la industria del cine no solo se reconocen las películas, sino que también se reparten galardones a la música y este año las canciones nominadas los Oscars son:

Mejor canción original

1. Naatu Naatu - "RRR".

2. Lift Me Up - “Black Panther: Wakanda Forever”.

3. Applause - “Tell It Like a Woman”.

4. This is a life - “Everything Everywhere All at Once”.

5. Hold My Hand - "Top Gun: Maverick".

Puedes escucharlas aquí en Spotify:

Entre las canciones más destacadas se enfrentan Rihanna con "Lift Me Up" tema que interpretó para la película "Pantera Negra: Wakanda por Siempre" quien además se presentará esta noche en la ceremonia, dando vida a esta canción.

Lady Gaga es la voz de "Hold My Hand" exitosotema de la película "Top Gun: Maverick" que está nominada a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje y Mejor Sonido.

Siguiendo con la categoría, "Naatu Naatu" es del compositor indio M. M. Keeravan y ya ganó un Globo de Oro a Mejor canción por el tema central de la película "RRR" que ha sido éxito en Netfliz y pretende ir ahora por una nueva estatuilla esta noche en los Oscars.

Sofia Carson interpreta "Applause" para "Tell It Like A Woman" largometraje que tiene un reparto con varias actrices de renombre como Jennifer Hudson, Marcia Gay Harden, Eva Longoria, Cara Delevingne y Jaqueline Fernández, entre otras.

La canción "This is a life" interpretada por Son Lux, Mitski, David Byrne es el tema de la película “Everything Everywhere All at Once” la cual tiene 11 nominaciones y se interpone como una de las favoristas en los Oscars 2023.

¿Dónde ver los Oscars 2023 EN VIVO?

Este domingo podrás ver los Premios Oscar 2023 este domingo 12 de marzo desde las 20:00 horas, a través de los canales de TNT y CNN Chile. También esá la opción de verlo por la plataforma de HBO Max vía streaming.