¡Hoy 4 de mayo es Día de Star Wars! El origen detrás del may the 4th be with you

La saga de películas de Star Wars de George Lucas marcó a una generación, los que aún años después continúan fieles a la franquicia de los Jedi. Con seis películas en su saga original, desde el 2015 se extendió aún más el universo con tres nuevas películas y aún más por venir.

A pesar de que son nueve películas, el Universo de Star Wars continuó expandiéndose y hasta el momento más series se han estrenado tanto animadas como en live action.

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, fecha en la que los fanáticos de todo el mundo se organizan para celebrar a la querida franquicia de películas que tuvo su primer estreno en 1977.

¿Cuál es el origen de la celebración?

Como todos los años, cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, un momento en que los fanáticos aprovechan para homenajear a su forma la franquicia de Lucasfilm.

En todas partes del mundo, los fanáticos de Star Wars aprovechan para maratonear la saga completa de películas que se encuentran disponibles en el streaming gracias a Disney+.

En cuanto al origen, se escogió el 4 de mayo debido a la similitud fonética de la frase “May the force be with you” con “May 4th (fourth)”.

El origen de la celebración tiene varias versiones y es que uno de ellos se remonta al 4 de mayo 1979, cuando un diario británico felicitó a Margaret Thatcher por tomar posesión como primera ministra del Reino Unido con la frase “Que el 4 este contigo, Maggie. Felicidades” (en inglés “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”).

Asimismo otra de las historias con las que se reconoce está fecha es que el día fue escogido por los fanáticos de la saga en mayo de 2011, donde el Toronto Underground Cinema organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de la franquicia.

Independiente de cuál es la historia del origen de la fecha, los fanáticos de igual forma aprovechan el día para mirar su saga favorita de películas, la que incluso ahora es un clásico del cine.

Una estrella de la fama

Este año, como parte de la celebración se hizo entrega de una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a Carrie Fisher, actriz que interpretó a la Princesa Leia en la franquicia, la que tristemente falleció en 2016.

Carrie Fisher tendrá su estrella y se unirá a sus coprotagonistas Harrison Ford y Mark Hamill en el Paseo de la Fama, que reconoce a las figuras destacadas del cine, televisión, música e industria del entretenimiento.