La segunda temporada de The Bad Batch se estrenó en enero de este año y ya se nos confirmó que una tercera temporada dará el final de la serie de los clones defectuosos.

¿Tiene fecha de estreno? Star Wars: The Bad Batch tendrá una tercera y última temporada

Star Wars: The Bad Batch estrenó su segunda temporada en enero de este año, la serie es un spin off de The Clone Wars y nos muestra la historia de los clones defectuosos, estrenó 16 nuevos capítulos, con la historia lista para continuar en una nueva temporada.

En esta nueva temporada vimos como el lote de clones defectuosos junto con Omega dejar atrás su trabajo como mercenarios para comenzar una lucha contra el imperio mientras que el senador Alderaan inició su red de inteligencia la que es liderada por Ahsoka Tano.

Tendrá tercera temporada

En el Star Wars Celebration Londres de este año se dió a conocer que The Bad Batch tendrá una tercera temporada, lastimosamente para los fans, la tercera temporada dará el fin a la historia de los clones junto con Omega.

Sobre la cantidad de episodios que tendrá no se sabe mucha información, seguramente se repita lo mismo que en las dos temporadas anteriores y se estrenen nuevamente 16 capítulos de la serie animada.

La fecha de estreno para la tercera temporada de The Bad Batch tampoco ha sido confirmada pero según lo que se informó en la Star Wars Celebration 2023 la serie se estrenará en algún punto del 2024 en una fecha que deberá confirmarse.

Es en el mismo Star Wars Celebration que también se presentó un teaser de la serie, el que confirma el regreso de algunos personajes en la tercera temporada y además nos muestra a Omega siendo capturada por el Imperio.

Mientras esperamos más noticias sobre la nueva temporada de The Bad Batch recuerda que puedes mirar las dos primeras temporadas de la serie en Disney+ dónde se encuentran disponibles los 32 episodios que tiene la serie por el momento.