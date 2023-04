Grandes anuncios se realizaron durante el evento Star Wars Celebration de Disney y Lucasfilm, en donde revelaron los nuevos proyectos que llegarán a la pantalla durante los próximos meses.

El evento, que se realizó en el Centro Excel de Londres, en donde la ejecutiva de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, fue la encargada de entregar las distintas noticias sobre series como Andor, The Acolyte y Skeleton Crew, entre otros.

Andor

El creador de Andor, Tony Gilroy, reveló que la serie regresará con su segunda temporada en agosto del 2024, pero que esta será la última.

“Empezamos a rodar en noviembre. Estamos a mitad de camino. Terminaremos de filmar en agosto, un año después, y saldremos en agosto siguiente”, dijo Gilroy.

El tráiler teaser fue presentado por Gilroy, a quien se unió en el escenario la mayoría del elenco del programa, incluidos los actores principales Diego Luna y Andy Serkis. El teaser presenta imágenes de Andor en libertad y en una misión contra el tiempo.

Acerca del final de la serie, el creador señaló: "“Sabemos exactamente a dónde vamos, así que usted sabe lo que tiene que entregar”, dijo. “Fue una decisión nacida de la supervivencia, pero ha sido creativamente potente. Estamos muy contentos, es bueno saber que se acerca un final”.

The Acolyte

La creadora de Acolyte, Leslye Headland, señaló que su nueva serie original de Star Wars se desarrollará durante un período de tiempo entre la alta república y el comienzo de las películas de la precuela.

Junto con los protagonistas de la serie, Amandla Stenberg y Lee Jung-jae, Headland compartió las primeras imágenes de la producción, en donde muestra a Carrie-Anne Moss como una Maestra Jedi en la batalla con Stenberg, y a Jung-Jae empuñando un sable de luz.

Skeleton Crew

Jude Law y Jon Favreau presentaron el primer tráiler de Skeleton Crew en el escenario del ExCel. El tráiler presenta nuevos personajes centrados en la vida de un grupo de niños rebeldes que viajan por la galaxia. Jude Law aparece como un Jedi con una nueva apariencia.

“Tenía seis años cuando esta galaxia me atrapó, me voló la cabeza y siento que he estado en preparación desde entonces”, dijo Law sobre su papel en el programa.

'Ahsoka'

Rosario Dawson confirmó en el escenario que la serie Ahsoka se estrenará en agosto de 2023. Mary Elizabeth Winstead se unió a ella en el escenario, quien confirmó que interpretará a Hera Syndulla en la serie y ambas revelaron el primer avance de la producción

El tráiler comienza en el desierto, con una voz en off de Dawson que dice: "Algo se acerca, algo oscuro".

Star Wars: Daisy Ridley

Kathleen Kennedy confirmó que una nueva serie de películas de Star Wars está en camino de los directores James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy. Revelando que Daisy Ridley volverá a interpretar su papel de Rey en la cinta-

Kennedy agregó que la película de Mangold se desarrollará durante el período de tiempo del amanecer de los Jedi, mientras que el proyecto de Filoni se basará en la Nueva República y conectará los mundos explorados en los programas de televisión.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen estrenaron un nuevo tráiler y compartieron seis minutos de metraje de la película final en el escenario, revelando así la trama. Indiana Jones está a punto de retirarse cuando su ahijada, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, lo anima a realizar una aventura final.