Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra este 4 de mayo en todo el mundo?

Sin duda un día que cada año tiene más popularidad es el "Día de Star Wars", que se celebra todos los 4 de mayo y donde miles de fans conmemoran la popular saga. Pero a algunos les surge la duda de dónde surgió esa fecha.

Lo cierto es que la elección de este día tiene una explicación bastante creativa y se une con un aspecto de las películas creadas por George Lucas hace más de 40 años que es bastante conocido: la frase "Que la fuerza te acompañe".

Y es que esa popular oración en inglés se escribe "May the Force be with you", lo que suena muy parecido a la fecha 4 de mayo en inglés: "May the four" (mayo: may, cuatro: four). Es por esto que se eligió este día como el "Star Wars Day", donde los fans repiten "May the 4th Be With You" como un simple juego de palabras.

La frase "Que la Fuerza te Acompañe" en inglés se escucha bastante similar al día en que se celebra, el 4 de mayo.

Aunque según varios registros esa creativa comparación tiene su origen en la historia. El primero en ocuparlo fue el diario británico London Evening News, justamente un 4 de mayo de 1979. En una nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicitaciones")

Aquí el periódico aludió a la frase de Star Wars, que había estrenado su primera película solo dos años antes, haciendo el juego de palabras antes explicado y cambiando force (fuerza) por four (cuatro).

The complete Skywalker Saga, all in one place. Stream all 9 movies this May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6oz4JsN5iG — Star Wars (@starwars) May 1, 2020

Por años los fans no se percataron mucho de esa frase, hasta que lo que materializó en 2011 el festival de cine Toronto Underground Cinema, que eligieron el 4 de mayo para llevar a cabo el evento y presentar la saga. Luego de eso la frase y la celebración se ha popularizado gracias a las redes sociales.

Con estos acontecimientos, el evento se celebra en todo el mundo el "May the 4th" y reúne a los fanáticos para disfrazarse y ver una maratón de las películas, que de la mano de Disney ha hecho crecer la saga a 9 películas, sumándose algunos spin-off y series como The Mandalorian.

Otras áreas se han incorporado a esta celebración y que le da más fuerza al Star Wars Day. Por ejemplo, Fortnite volvió a incorporar contenido de la Guerra de las Galaxias al popular juego. Mientras que Disney+ sumará toda la saga este lunes a su servicio de streaming.

En caso de querer celebrar el "Día de Star Wars" viendo las películas, Amazon Prime Video ofrece en su plataforma la saga completa en Latinoamérica, incluyendo "The Rise of Skywalker", que se estrenó en cines el pasado diciembre. Así podrás celebrar el "May the 4th be with you" como se debe.