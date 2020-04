Disney estrena documental sobre la creación de "The Mandalorian"

"The Mandalorian" fue uno de los grandes éxitos que tuvo Disney el año pasado, al darle vida a su servicio de streaming Disney Plus. Y en la previa a la inminente llegada de la segunda temporada y el inicio de los trabajos para la tercera entrega, decidieron estrenar una serie documental sobre la creación de la popular serie.

Serán ocho episodios donde los fanáticos podrán ver cómo se trabajaron diversos aspectos de la serie, desde la dirección y el elenco, hasta el uso de una revolucionaria tecnología para grabar ambientes sin verse afectados por los cambios de luz.

Esta serie tras bambalinas sobre "The Mandalorian" debutará en el servicio de streaming Disney Plus el próximo "Día de Star Wars", como ya se reconoce el 4 de mayo para los fanáticos, coincidiendo con el final de "Star Wars: The Clone Wars".

Revisa el trailer para "Disney Gallery: The Mandalorian":