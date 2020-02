Disney anuncia el estreno de las series Marvel y el retorno de "The Mandalorian"

Durante el anuncio de los resultados del primer trimestre, el presidente de Disney, Bob Iger, reveló la proyección de estrenos para las series de Marvel y el retorno de "The Mandalorian".

El ejecutivo reveló que "The Falcon and The Winter Soldier" verá la luz en agosto de 2020, mientras que posteriormente llegará la segunda temporada de la producción protagonizada por Pedro Pascal y "Baby Yoda", con debut fijado para octubre de 2020.

Sorpresivamente, "Wandavision" llegará antes de lo esperado, porque en un principio vería la luz en la primavera boreal de 2021, pero ahora debutará en diciembre de este año.

Desde Comic Book Resources, ordenaron el calendario de estrenos de la siguiente manera:

El domingo pasado se revelaron las primera imágenes de las series de Marvel, en un spot que salió al aire durante el juego del Super Bowl 2020.

Allí se dejaron ver múltiples fan services que apuntan a que, por ejemplo, "Wandavision" seguirá los pasos del arco de los cómics conocido como "House of M", en el que Scarlet Witch pierde la cordura y todo se vuelve una realidad onírica tipo sitcom como se muestra en el clip.

Iger además reveló que aparte de las tres series que se mostraron en el clip, entre las que se incluye "Loki", hay otros siete proyectos televisivos ligados a Marvel que se encuentran en diversas etapas de producción. Lo que sumaría 10 títulos.

Lo curioso es que hasta el momento se habían anunciado sólo ocho series: "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision", "Loki", "What If…?", "Hawkeye", "Ms. Marvel", "Moon Knight" y "She-Hulk". Entonces, ¿cuáles son esas dos apuestas que falta por anunciar?