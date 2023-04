Con ocho nuevos capítulos, The Mandelorian ya se encuentra en su recta final y se prepara para su final de temporada, conoce si habrá una cuarta parte de la historia de Din Djarin y Grogu.

¿Tendrá una cuarta temporada? The Mandalorian se acerca al final de su nuevo ciclo

El pasado 1 de marzo se estrenó en Disney+ la tan esperada tercera temporada de The Mandalorian, serie protagonizada por Pedro Pascal. La serie continúa la historia luego de que Din Djarin se reuniera con Grogu en la serie “The Book of Boba Fett”.

Actualmente la serie está por estrenar su séptimo capítulo este miércoles, lo que la deja con un solo episodio para el final de está temporada.

Con apariciones especiales la serie nos ha mostrado las aventuras de los personajes por la galaxia, a los que se sumó Bo Katan.

¿Tendrá cuarta temporada?

Cerca del final de su tercera temporada los fanáticos se preguntan si es que la serie creada por Jon Favreau tendrá una cuarta parte algo que ya fue confirmado por el mismo director.

En mayo de 2022, Favreau confirmó que The Mandalorian tendrá una cuarta temporada y es que en una entrevista para Cinema Blend en la Star Wars Celebration en California dió detalles de una nueva parte.

“Con la televisión, tenemos la gran suerte de no tener que apresurar las cosas en una hora y media, dos horas. Podemos contar las historias lentamente. Así que ahora que Dave [Filoni] está haciendo “Ahsoka”, eso está influyendo mucho en lo que estoy escribiendo para la cuarta temporada [de “The Mandalorian”]. Se vuelve, cómo decirlo, más preciso”, explicó

En febrero de este año el showrunner conversó con el noticiero francés BFMTV y mencionó que el guión para la nueva temporada ya estaba terminado.

“¿La Temporada 4? Sí, ya la he escrito (...) Tenemos que saber dónde vamos a contar una historia completamente formada. Dave [Filoni] y yo la habíamos trazado, y poco a poco empiezas a escribir cada episodio. Yo la escribía durante la posproducción [de la temporada 3]. Todo tiene que parecer una continuación y una historia completa”, explicó.

Sobre esto, el también actor detalló que The Mandalorian conecta con otras historias del Universo de Star Wars como con la serie Ahsoka, la que está por estrenarse este año en Disney+.

Con esto solo nos queda esperar que la plataforma anuncie más detalles de la cuarta temporada de la serie del mandaloriano.