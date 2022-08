Depredador: La Presa | Efectos prácticos vs. CGI: Cuánto es real y cuánto es imagen computarizada en la nueva película de la saga

Depredador: La Presa llega esta semana a Star+ y dadas las mejoras en la tecnología cinematográfica que han surgido desde que la saga del alienígea comenzó, la incógnita de cara a una nueva entrega siempre está ahí: ¿Qué es real y qué es imagen computarizada CGI? En RedGol te contamos.

La acción ahora está ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Prey es la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

La película cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones, incluidos Amber Midthunder (The Ice Road, Legion), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal).

Depredador: La Presa debuta en Star+ | ¿Cómo se hicieron los efectos de la película?

En medio de una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol, el director de la película Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) aclaró su postura sobre el uso de efectos prácticos y la incorporación de CGI en la creación de la película.

Así, consultado por cuánto del Depredador que vemos en la pantalla es práctico en comparación con CG, Trachtenberg planteó que "la mayor parte es práctica. También hay algo de CG".

"Francamente, tengo un punto de vista diferente al que creo que tienen la mayoría de los cineastas de terror o las personas que han trabajado en la industria, e incluso que los mismos fans".

"No soy alguien que piensa que las CG son horribles y hago un fetiche de los efectos visuales prácticos y esas cosas. Sólo me adapto al trabajo y a lo que venga", puntualizó.

"Muchas veces he sentido que me salgo de la película cuando veo a un hombre en tal o cual traje, tanto como a veces me ha sacado de la película el percibir el artificio digital en la recreación de una criatura o un efecto visual", continuó el director.

Es por eso que para Depredador: La Presa "realmente quería combinar ambos pensamientos y confiar principalmente en un traje práctico. Aunque usando algunos efectos visuales (digitales) para mejorar, por ejemplo, los músculos de la pantorrilla, las manos cuando cambian o a veces cuando vemos palpitar la garganta".

"Esas son cosas que se quedan cortas en la construcción del traje, que pensé que le daría vida real y haría sentir que es una criatura viva, mucho más que en las películas anteriores de Depredador", subraya.

De hecho, Trachtenberg explica que esa "es la razón por la que lo apodamos Feral. Tenía muchas ganas de sentir que era feroz y alienígena, y no un tipo que camina pesadamente con un traje, que es lo que puede parecer que ocurre con otros de los Depredadores".

"Ese fue el principal impulso para combinar ambas escuelas de pensamiento. Muchos cineastas combinan tanto la práctica como la CG y en Depredador esa combinación se ha mantenido inspirada por un hombre en un traje, menos en la última donde había una criatura que era completamente CG", remató.

Depredador: La Presa tiene su debut programado para este viernes 5 de agosto en Star+.