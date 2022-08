Depredador: La Presa debuta esta semana en Star+ con altas expectativas entre los seguidores de la franquicia. Poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre la película y ahora se resolvió una duda crucial: ¿Quién es el actor que hace al Depredador alienígena?

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche, Prey es la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

La película cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones, incluidos Amber Midthunder (The Ice Road, Legion), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal).

Depredador: La Presa | Este es el actor que interpreta al Depredador

La nueva película del director Dan Trachtenberg trae de regreso al emblemático personaje, a cuatro años desde su última aparición y contando más de tres décadas desde que se convirtió en un ícono para los fans de la franquicia.

A diferencia de otras producciones que optan por las imágenes generadas por computadoras para representar monstruos que no existen en la realidad, acá los responsables de la película optaron por los efectos prácticos y porque un hombre de carne y hueso se invistiera como la amenaza de la trama.

Ese hombre es el actor y ex basquetbolista Dane DiLiegro, quien alcanza los dos metros de estatura y 110 kilos de peso, otorgándole un perfil de contrincante formidable a uno de los cazadores más feroces de este universo cinematográfico, que cuenta con armas de alta tecnología, la capacidad de hacerse invisible y además detectar el calor.

Debido a sus características físicas, DiLiegro se ha convertido en una figura recurrente en producciones de horror, para interpretar diversas criaturas. Así ha aparecido en series como The Walking Dead y American Horror Stories, también en el programa de competencias The Quest y como un contrabandista alienígena en el video de Doja Cat, Get Into It (Yuh).

Dan Trachtenberg explicó que "una de las cosas que queríamos hacer con la criatura en esta película era que tuviera un aspecto más monstruoso".

"Me encanta el diseño del Depredador original y creo que esa es una de las razones por las cuales esta franquicia sigue existiendo, pero yo quería que nuestro Depredador fuera mucho más extraño y que infundiera más miedo", complementó el director.

Depredador: La Presa tiene su debut programado para este viernes 5 de agosto en Star+.