Depredador: La Presa es el gran estreno en streaming de esta semana. La nueva entrega en la saga del alienígena es más bien una precuela para las historias ya reconocidas y por eso el director Dan Trachtenberg contó, en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , el origen de la película y las dificultades que tuvo que sortear para finalmente estrenarla.

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche, Prey es la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

La película cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones, incluidos Amber Midthunder (The Ice Road, Legion), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal).

Depredador: La Presa | ¿Cómo se hizo la película?

Esta es la segunda película de Dan Trachtenberg, cineasta que fue elogiado por su debut cinematográfico 10 Cloverfield Lane, que debutó en 2016.

Con el tiempo y los sucesos que han tenido lugar desde entonces, la producción y el estreno de la película se fue postergando. Del cine saltó al streaming y así.

Consultado sobre por las dificultades que le tomaron tanto tiempo concretar el proyecto, Trachtenberg explicó que fue simplemente "porque tomó todo este tiempo hacer la película. Empecé a desarrollar esto tal vez un año después de que salió 10 Cloverfield Lane. Y luego ocurrió la fusión Fox-Disney. Y todas esas cosas realmente retrasaron que esto se pusiera en marcha".

"Pero la principal inspiración detrás de esto fue una especie de confluencia de un par de cosas. Primero, tenía muchas ganas de hacer una película que fuese principalmente impulsada por la acción, contada en su mayoría de manera visual, pero no buscando que solamente fuese divertida o solo sea un buen momento, quería inyectartarle corazón y emoción"

En el fondo, "la idea era emparejar el motor de un película de deportes, la historia de una persona que es mirada en menos, con una película de acción. Eso fue parte de la génesis de esto. Y luego, se convirtió en algo como ¿y si la historia pudiese enfocarse en los personajes que normalmente no son los héroes de la película en la que están? De modo que, el visionado de la película podría vincularse a la experiencia por la que pasan estos personajes".

La reflexión hizo que Dan viajara hacia "muy temprano en mi infancia cuando no se me permitía ver películas clasificadas R, y estar en la minivan camino a un torneo de kárate, y todos los estudiantes de sexto grado acababan de ver Depredador. Y a mí no me permitían verla".

"Ellos me describían toda la película en el viaje al torneo. Y lo único que dijeron que realmente se quedó conmigo fue hubo una pelea en un puente sobre una cascada entre Billy, el rastreador nativo americano, y el Depredador".

"Luego vi la película eventualmente, años después, y esa escena no esta en la película. Y siempre quise ver eso y realmente pensar en 'oh, hemos visto un montón de películas que se centran en Arnold Schwarzenegger y esa especie de héroe. ¿Qué pasa si enfocamos una película en un tipo diferente de personaje? Así que todo eso se arremolinó y vino juntos en la génesis de esta película", remató el cineasta.

Depredador: La Presa tiene su debut programado para este viernes 5 de agosto en Star+.