Vive para cazar. El lema de la nueva película de Depredador, Prey, lo dice todo, porque en una Tierra de épocas ancestrales se liberará una batalla mortal entre una mujer y el cazador extraterrestre, que dejará un rastro de sangre que imposible de ocultar. Así lo proyecta el reciente primer trailer de la entrega que llegará a Latinoamérica a través de Star+.

La acción está ambientada en la Nación Comanche, casi 300 años antes de la historia original con Arnold Schwarzenegger, para seguir a Nara, una guerrera con grandes habilidades.

Si bien ella ha sido criada a la sombra del resto de los cazadores legendarios que deambulan en las Grandes Planicies, cuando el peligro acecha a su campamento será la única que pueda proteger a su gente.

La presa al acecho resulta ser un alienígena altamente evolucionado con un arsenal tecnológicamente avanzado, lo que dará paso a un épico enfrentamiento entre adversarios.

Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico, Legion) encabeza el elenco integrado principalmente por nativos norteamericanos, que también cuenta con la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal)

Prey, dirigida por Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), debutará el 5 de agosto en servicio de streaming Hulu y tiene el anuncio de su estreno pendiente para Latinoamérica en Star+.