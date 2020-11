Marvel anuncia edición de volumen compilatorio de "Predator"

Después de lo que ya habían confirmado para "Alien", era sólo cuestión de tiempo para que ocurriera y ahora se hizo realidad: Marvel anunció la próxima publicación de un volumen compilatorio con los cómics originales de "Predator", en la previa a la llegada de nuevas historias para ambas franquicias alienígenas.

"Predator: The Original Years Omnibus Vol. 1" llegará en julio próximo a las estanterías, con formato de tapa dura y tres meses después del "Aliens Omnibus Vol. 1". Con esta edición se reunirán múltiples arcos con historias sobre aterradores encuentros con los cazadores extraterrestres y la oscura historia detras de esta especie.

La descripción de esta obra compartida por Marvel resalta que "ningún lugar es seguro cuando el alienígena asesino sin escrúpulos acosa la jungla de concreto en la ciudad de Nueva York, deja un rastro de sangre a través del oeste norteamericano y detona la Guerra Fría al aterrizar en Siberia".

"Descubre si los Predators llegaron a la Tierra durante la Guerra de Vietnam o en la Primera Guerra Mundial y ve cómo los cazadores encuentran un nuevo enemigo en el hermano de Dutch, el detective John Schaefer", resaltan también.

"Predator", de Marvel, en una portada de Iban Coello.

A eso se suman las historias sobre una "masacre" en una prisión de Arizona; el enfrentamiento entre dos cazadores con uno de ellos en un estado particularmente psicótico; y también la aventura de un muchacho que en los cincuentas puede ver al Depredador con unos lentes especiales.

Este primer omnibus contendrá los siguientes tomos: PREDATOR (1989) #1-4, PREDATOR 2 #1-2, PREDATOR: BIG GAME #1-4, PREDATOR: COLD WAR #1-4, PREDATOR: THE BLOODY SANDS OF TIME #1-2, PREDATOR: RACE WAR #1-4, PREDATOR: BAD BLOOD #1-4, PREDATOR: INVADERS FROM THE FOURTH DIMENSION, PREDATOR: DARK RIVER #1-4, PREDATOR: STRANGE ROUX y PREDATOR: KINDRED #1-4.

A eso se sumará material de DARK HORSE PRESENTS (1986) #46, #67-69 y #119; DARK HORSE COMICS #1-2, #4-7, #10-14, #16-18 y #20-21; además de A DECADE OF DARK HORSE #1.

Marvel había anunciado previamente el debut de nuevas historias en los cómics de "Alien" y "Predator" para 2021.