Depredador: La Presa ya está en Star+ y los usuarios del servicio notarán que hay algunas inevitables referencias a otras entregas. Por eso, si quedaste con la duda al ver la película o quieres saber si realmente estás preparado para tener toda la experiencia que ofrece, aquí te contamos las producciones cinematográficas que inspiraron la nueva cacería.

La acción ahora está ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Prey es la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

La película cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones, incluidos Amber Midthunder (The Ice Road, Legion), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal).

Depredador: La Presa se estrena en Star+ | ¿Qué películas inspiraron la nueva entrega de la saga?

Consultado por qué lo motivó a mirar hacia atrás en la historia y no adelante como secuelas anteriores para crear la nueva película, el director Dan Trachtenberg confesó que "me ajustaría un poco para decir que es la primera vez que este Depredador ha estado en la Tierra. Creo que [la idea] vino de otra dirección. No vino de 'oh, quiero hacer una película de Depredador. ¿Qué se me ocurrió en el pasado?'".

Así, nació de "querer hacer de ésta una película de acción emocionalmente atractiva, inspirada en películas como Gravity y 1917... Revenant, por supuesto. Como cuentos de supervivencia reales. Y siempre amando la idea de hacer ciencia ficción de época, siempre buscando eso".

A eso se suma que "también estaba pensando en hacer un western sin vaqueros. Esa es una idea totalmente separada".

"Así que eran muchas cosas dando vueltas. Y luego recordando el final de Predator 2. Y darse cuenta, oh, hay un precedente para ellos en este período de tiempo", subrayó el cineasta.

Aquí puedes ver las películas que inspiraron Depredador: La Presa

Gravity - HBO Max

Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky. La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.

1917 - Star+

En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

The Revenant - HBO Max, Star+

Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald (Tom Hardy). Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable para conseguir vengarse.