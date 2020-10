¡De alto impacto! Marvel vs. Alien: Superhéroes se enfrentan a los xenomorfos en los cómics

Marvel reveló una serie de portadas alternativas para los cómics que sacará a la luz durante enero, en las que sus superhéroes más representativos se enfrentan nada menos que a los icónicos Aliens, de la franquicia cinematográfica iniciada por Ridley Scott en 1979.

Esto a propósito de que los xenomorfos ahora pasaron a ser parte de las filas de la llamada "Casa de las Ideas", después de que la editorial le comprar los derechos sobre este universo a Dark Horse Comics, entidad que por 35 años tuvo las licencias sobre estos personajes.

Aliens formará parte de Marvel oficialmente a partir del próximo 1 de enero, por lo que las portadas variantes que podrás revisar a continuación forman parte de una especie de ritual de bienvenida.

Avengers #41 — Marvel vs. Alien, por Leinil Francis Yu

Black Cat #2 — Marvel vs. Alien por Peach Momoko

Black Widow #5 — Marvel vs. Alien por Terry Dodson

Aparte de las portadas que se pueden revisar en este artículo, otras series que también tendrán covers "Marvel vs. Alien" son "Spider-Woman #8", de Javier Garron; "Iron Fist: Heart of the Dragon #1" de Kim Jacinto; "X-Force #16", de Salvador Larroca; y "Marauders #17", también de Larroca.

Hasta el momento Marvel no ha anunciado franquicias exclusivas dedicadas a Alien, pero lo que sí está confirmado es que la editorial decidió recopilar las pasadas publicaciones en volúmenes de formato omnibus que editrá próximamente.

Captain America #27 — Marvel vs. Alien por Ivan Shavrin

Captain Marvel #25 — Marvel vs. Alien por Jamie McKelvie

Daredevil #26 — Marvel vs. Alien por Rahzzah

"Aliens Omnibus Vol. 1" rescatará los cómics publicados anteriormente por Dark Horse entre 1988 y 1992.

Así el tomo contendrá: Aliens (1988) #1-6, Aliens (1989) #1-4, Aliens: Earth War #1-4, Aliens: Genocide #1-4, Aliens: Hive #1-4, Aliens: Tribes #1, Aliens: Newt's Tale #1-2, Alien 3 #1-3 y Aliens: Space Marines #1-12.

A eso se sumarán materiales de la publicación conocida como "Dark Horse Presents", con los números #24, #42-43, #56; el "Dark Horse Presents Fifth Anniversary Special #1"; y "Dark Horse Insider #14-27".

El ilustrador Mark A. Nelson, quien previamente trabajó con Dark Horse para la saga de Alien, también contribuirá a creación de este volumen.

"Aliens Omnibus Vol. 1" debutará en las estanterías en abril de 2021 vía Marvel Comics.

Fantastic Four #28 — Marvel vs. Alien por Joshua Cassara

Guardians of the Galaxy #10 — Marvel vs. Alien por Pepe Larraz

Immortal Hulk #43 — Marvel vs. Alien por Declan Shalvey

Iron Man #5 — Marvel vs. Alien por Junggeun Yoon

King in Black #3 (of 5) —Marvel vs. Alien por Valerio Giangiordano

Miles Morales: Spider-Man #22 — Marvel vs. Alien por Valerio Schiti

Shang-Chi #5 (oF 5) Marvel vs. Alien por Iban Coello

Thor #11 — Marvel vs. Alien por Daniel Warren Johnson

Venom #32 — Marvel vs. Alien por Ryan Brown

Wolverine #9 — Marvel vs. Alien por R.B. Silva

X-Men #17 — Marvel vs. Alien por Russell Dauterman