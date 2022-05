Cuatro años tuvieron que pasar para que recién se estrene una nueva película de Depredador, en este caso una secuela llamada Prey que ya tiene su primer aunque escueto adelanto.

En esta ocasión, la acción está ambientada en la Nación Comanche, casi 300 años antes de la historia original con Arnold Schwarzenegger, para contar la historia de Nara, una guerrera feroz y con grandes habilidades.

Si bien ella ha sido criada a la sombra del resto de los cazadores legendarios que deambulan en las Grandes Planicies, cuando el peligro acecha a su campamento será la única que pueda proteger a su gente.

La presa al acecho resulta ser un alienígena altamente evolucionado con un arsenal tecnológicamente avanzado, lo que dará paso a un épico enfrentamiento entre adversarios.

Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico, Legion), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal) conforman el elenco compuesto principalmente por nativos norteamericanos en la entrega dirigida por Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane).

Prey debutará el 5 de agosto en servicio de streaming Hulu y tiene su estreno pendiente para Latinoamérica.