Hace unos días, en RedGol te recomendamos el cómic que debes leer para entender mejor lo que pasó en ESE hospital psiquiátrico de Moon Knight, pero ahora tenemos una sugerencia para VER precisamente después de terminar la serie de Disney+, si te gustaron sobre todo los episodios del sanatorio, a propósito de ser una fórmula para explorar la mente de los personajes de Marvel.

Y es que, tras el disparo de Arthur Harrow a Marc en la tumba de Ammit, la serie mostró su verdadero potencial.

Luego de ese momento, Spector se despertó aturdido en medio de un recinto que a todas luces era un hospital psiquiátrico, en el que algunos de los pacientes están jugando bingo, mientras el personal revisa las actividades de otros.

Recorriendo el lugar e intentando escapar de una versión alternativa de Harrow, Marc se mete en una habitación donde encuentra un sarcófago en el que descubre que está encerrado un desesperadísimo Steven.

Finalmente, ambos tienen un punto de encuentro, que luego deriva en un encuentro con dioses egipcios y la necesidad de hacer una retrospectiva con el fin de equilibrar sus corazones, dando vida al capítulo más terrible pero interesante de la producción con una exploración al mismísimo origen del trauma que detonó la creación de Steven.

En el fondo, Moon Knight es una gran justificación para adentrarse en una temática tan importante en la actualidad como lo es la salud mental, a partir del trastorno de Identidad Disociativo que padece el protagonista.

¿Qué serie Marvel debes ver después de Moon Knight?

Si los episodios del sanatorio realmente captaron tu atención y se albergaron en tu corazón de fan de Marvel, te contamos que no es la única serie inspirada por personajes de la Casa de las Ideas que ha abordado temáticas relacionadas con la salud mental.

Por eso, si no has tenido el placer de revisarla, te recomendamos la alabada serie creada por Noah Hawley para el canal FX, Legion, inspirada por el personaje del universo de los X-Men con el mismo nombre, creado por Chris Claremont y Bill Sienkiewicz, cuya primera aparición fue en New Mutants #25, en marzo de 1985.

Se tratan de un mutante del nivel-Omega, que es hijo del Profesor Charles Xavier y Gabrielle Haller, quien con el correr de la historia adopta un perfil de antihéroe al padecer una grave enfermedad mental, personalidad múltiple y autismo.

En la historia de la serie, David Haller fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era un niño y que se encuentra en una institución mental. Su rutina en un hospital psiquiátrico cambia radicalmente con la llegada de una nueva paciente llamada Syd, que desencadena el descubrimiento de que las voces y visiones que tiene en su mente pueden ser más reales.

La ficción está protagonizada por un increíble Dan Stevens encabezando la acción, acompañado por otras figuras como Rachel Keller (Tokyo Vice), Aubrey Plaza (Chucky) y Jean Smart (Hacks).

La premisa se lee simple, pero la historia tiene tal complejidad que no solo es capaz de jugar con las realidades que propone, sino que también pone a prueba sus formas narrativas, en cuanto al uso de los tiempos y recursos estéticos.

Con ello se sirve de líneas argumentales de estructuras fragmentadas para ilustrar el caos que reside en la mente del protagonista, así como también de animaciones e incluso números musicales que inevitablemente se te quedan en la cabeza por su perfección.

¿Dónde ver Legion?

La serie se emitió originalmente entre 2017 y 2019, cuenta con 3 temporadas y un total de 27 episodios.

Actualmente está disponible para ser vista de manera íntegra tanto en Star+ como en Netflix.