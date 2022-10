Moon Knight (Caballero de Luna) protagonizada por Oscar Isaac es la serie sobre el misterioso personaje del Universo Marvel. El estudio cinematográfico ha incorporado en sus cada unas de sus producciones, novedoso personajes que se han ganado el cariño del público. Moon Knight es uno de ellos, captando fanáticos al rededor del mundo quienes esperan con ansias la segunda entrega de esta serie trasmitida por Disney+.

El argumento de la serie trata sobre Steven Grant, un hombre que aparentemente tiene un vida normal y sin sobresaltos en su vida.Hasta que sin notarlo de un momento a otro, su realidad se desmorona cuando al dormir tiene pesadillas de otra vida, precisamente del mercenario Marc Spector.

¿Existe una segunda temporada? Descubre que dijo Oscar Isaac sobre la secuela

La verdad es que aún no se confirma una segunda parte de la serie. El actor Oscar Isaac en dialógo con Comic Book reveló por qué no se ha anunciado la noticia que muchos esperan. “Hubo algunas conversaciones específicas de esto. Fueron agradables. Los detalles que se pueden divulgar es que no hay detalles”.

Además señaló que existe cuestionamiento en cómo seguir la historia de Moon Knight. “No sabemos si habrá una segunda temporada, pero estamos hablando de eso. A decir verdad, se trata de la historia. ¿Hay una trama que valga la pena contar? ¿Es interesante? ¿Me sentiré avergonzado por ella cuando salga a la luz?. Así que se trata de saber si hay algo que valga la pena en donde ofrecer todo lo que uno tiene como actor. Moon Knight fue mucho sobre eso”.

Finalmente el actor concluyó que puede existir una posibilidad de película o segunda temporada pero primero se debe ver la estructura del relato. “Esta serie consistía en crear una estructura para que cada mañana, cuando sonara la alarma, no pudiera esperar para llegar al set porque quería probar algo diferente. Ya sea que Moon Knight regrese en una producción grupal o tal vez que surja una gran idea para una segunda temporada, o si es una película independiente o lo que sea, creo que solo se está abordando de esa manera. Es la historia primero".