Marvel Studios reveló este lunes el último tráiler de la primera temporada de Moon Knight, que se estrenará este miércoles a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

A lo largo de los cinco capítulos, se ha visto como el personaje de Oscar Isaac no solo interpreta a Moon Knight, sino también a otras dos identidades civiles: Steven Grant y el mercenario Marc Spector.

El epusodio cinco ha sido el más revelador de todos, ya que Steven y Marc tuvieron que trabajar juntos en Egipto para equilibrar su balanza y volver a unirse a la tierra de los vivos. No obstante, con la muerte de Steven, es probable que hayan varias sorpresas a medida que llega el final.

¿Qué pasará en el último capítulo de Moon Knight?

El nuevo adelanto muestra a un confundido Marc que ve al villano Arthur Harrow como el doctor que lo está ayudando a entender todo. Sin embargo, este asilo donde está Marc es una representación de su mente luego de que Harrow le disparara y una transición a su muerte. Por esto vemos cómo realiza este viaje con Steven para morir.

Marc está nuevamente solo para enfrentar a Harrow que quiere expulsar todo el poder de Ammit y castigar a todos los criminales antes de que cometan sus crímenes, por lo que es posible que Steven tenga que volver para detenerlo.

Incluso se ha especulado que posiblemente Gorr The God Butcher, el villano de la siguiente película de Thor, personificado por Christian Bale, aparecerá en Moon Knight.

El sexto y último capítulo de Moon Knight se estrenará este miércoles 4 de mayo, mismo día del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.