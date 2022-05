Moon Knight llegó a su fin este miércoles, con un arco de apenas seis episodios, que incluso se dispuso a apartarse firmemente del Universo Cinematográfico de Marvel, siendo la primera serie que no tuvo cameos sorpresivos de estrellas invitadas, además de que ahora también se confirmó que se eliminaron escenas que le daban conexión directa con el MCU.

En el episodio para la conclusión de la historia, Marc, Steven y Khonshu unieron fuerzas para actuar e intentar contener a Harrow y la inminente liberación de Ammit. El explosivo final incluso llegó con el debut de un personaje que hasta ahora solo se había insinuado.

Todo quedó dentro de su propio marco. Si bien lo que terminó siendo una serie jugando bajo sus propias reglas en ese jardín televisivo que es Disney+, en un principio al parecer no era esa la posibilidad que se había barajado.

Moon Knight | ¿Por qué eliminaron las escenas que conectaban la serie con el MCU?

El director Mohamed Diab confirmó a Variety que decidieron eliminar de Moon Knight dos escenas de conexión directa con el MCU, a pesar de que en algún momento estuvieron contempladas para la ficción.

Si bien el realizador no quiso entregar detalles sobre el contenido de esos pasajes, sí advirtió que estaba diseñadas para marcar el principio y el final de la miniserie. Pero en un punto el debate al interior de la producción optó por descartarlas para favorecer el espíritu independiente que intentaban cultivar y que terminaron cosechando.

"Tuvimos la libertad de colocar (un crossover con el MCU) en cualquier momento. Quiero contarles que en la primera escena, había un crossover, y en la escena final, había un crossover. Pero a medida que se desarrollaba la historia y seguíamos cambiando los guiones, sentimos que 'no necesitamos eso'", explicó.

Por otro lado, "fue una decisión colectiva. Y luego seguí pensando: es una regla. Tiene que haber una escena al final que nos conecte con el MCU. Pero creo que decidieron: 'Sabes qué, la sorpresa es que no la hay, y lo que hará que este programa sea único es que no necesita nada más'".

El saldo fue positivo, según el mismo Diab, ya que "el mejor cumplido que recibimos en el programa es cuando la gente nos dice: 'Esto no se siente como un programa de Marvel. Se siente como un espectáculo independiente que se siente más dramático, más oscuro, conectado a tierra'".

"Siento que logramos traer a Marvel más a nuestro rincón. Muy, muy orgulloso y feliz", puntualizó.

Anteriormente, Darcy Lewis (Kat Dennings) apareció en WandaVision, Lady Sif (Jaimie Alexander) en Loki, mientras que Ayo (Florence Kasumba) tuvo su momento en The Falcon and the Winter Soldier; todas para afiatar los lazos de esas series con el MCU, más allá de sus protagonistas.

Pero en Moon Knight no hubo ni siquiera insinuaciones de personajes conocidos previamente, la historia está contenida y soportada netamente por la relación entre Steven Grant y Marc Spector.