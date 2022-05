Los fanáticos de Moon Knight ya pueden ver el último capítulo de la serie estrenado este miércoles en Disney Plus, y para quienes ya lo vieron se llevaron una gran sorpresa en el cierre de la historia (por ahora) de Marc Spector y Steven Grant.

La producción de Marvel Studios estrenó su final justo el día de preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo que será un día lleno de emociones para los fans del UCM.

Y Moon Knight tuvo su esperado desenlace luego de varios capítulos que fueron aplaudidos por sus giros de tuerca, pero que en este final aterrizo la locura para darle un cierre a los malvados planes de Harrow (Ethan Hawke).

Y si eres de los que ya vieron el capítulo y quieren respuestas, a continuación te explicamos el final del sexto episodio y en especial, la escena post-créditos.

¿Tiene escena post-créditos el capítulo 6 de Moon Knight?

Como revelamos en el título, el sexto episodio de Moon Knight tiene una escena post-créditos. Hasta ahora ningún episodio había tenido una escena luego de los créditos, lo que ya viene siendo una constante en las producciones de Marvel.

¿Qué pasó en el final de Moon Knight y qué significa la escena post-créditos?

El final del por ahora último capítulo de la serie Moon Knight tuvo la batalla final de Marc Spector/Steven Grant con Arthur Harrow, que tras "matar" al protagonista, logra liberar a la Diosa Ammit.

En cuanto a Marc y Steven, finalmente lograron revivir gracias a la ayuda de Layla y Khonshu, para así volver a tener los poderes de Caballero Luna y detener al villano. Layla también tuvo una gran sorpresa, ya que recibió temporalmente los poderes de la Diosa Tueris y fue clave en derrotar a Harrow.

Un momento que ya se había repetido a lo largo de la serie, es que cuando estaban a punto de morir en manos de Harrow, Marc y Steven perdieron el conocimiento y despertaron con todos los secuaces de Arthur muertos y este ya sometido, dándose cuenta que tenían una tercera personalidad.

Sin ahondar mucho en esto, Marc y Steven son vencedores y despiertan nuevamente en su casa, amarrados en la cama como pasó con Steven en el primer episodio.

Pero el punto más llamativo fue la escena post-créditos, donde encontramos a Harrow en un asilo y a un misterioso hombre llevándoselo a una limusina, en la que vemos a Khonshu nuevamente para hablar con Arthur, y explicar que nunca se fue y que Marc no dimensiona lo enfermo que está.

Con esto, Khonshu le presenta a Harrow a Jake Lockley, una nueva personalidad de Marc y que habla en español. En el final, Lockley asesina a Harrow y se demuestra ser la personalidad más violenta del protagonista.

¿Quién es Jake Lockley?

Jake Lockley en los cómics de Moon Knight es la tercera personalidad de Marc, y es un personaje mucho más sanguinario que él y obviamente que Steven. Él es un taxista que aparece en las noches, y como ya se nos insinuó en la serie, apareció varias veces para matar cruelmente a los rivales de Marc y Steven.

La aparición de Lockley ya había sido rumoreada, más aún cuando en el cuarto capítulo se vio a alguien encerrado en una tumba cuando Marc y Steven se encontraron en el sanatorio.

Toda la temporada de Moon Knight, y que por ahora será la única, está disponible en Disney Plus.