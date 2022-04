El cuarto capítulo de la serie de Disney Plus tuvo varios easter eggs y guiños ocultos, pero uno quizás sea el más importante.

Moon Knight es el último gran éxito de Marvel Studios y Disney Plus. Y el estreno del cuarto capítulo dejó a todos sorprendidos con un impresionante y aún difícil de explicar giro de tuerca.

Y es que el protagonista, Marc Spector/Steven Grant (Oscar Isaac) no la pasa nada de bien en los últimos momentos de la producción y en especial en este último capítulo.

Junto a Layla, Marc/Steven intentan derrotar al villano Arthur Harrow (Ethan Hawke), mientras luchan contra el problema de personalidades que los aqueja, como también la amenaza del dios Khonshu.

Pero una revelación y que en cada episodio va juntando sus piezas se dio en este capítulo, en el que por un momento los fans más atentos pudieron descubrir otra pista a un secreto de la serie que se espera pueda conocerse en la próxima semana en el quinto capítulo.

El detalle que no viste del cuarto capítulo de Moon Knight

¡Atención! A continuación hay spoilers del cuarto episodio de Moon Knight. Si aún no lo ves y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

Mientras Marc y Steven buscan escapar de este hospital psiquiátrico que pone en tela de juicio la cordura del protagonista, ven una tumba en el que alguien está encerrado, pero deciden ignorarla.

Marc ya había rescatado a Steven de una tumba, por lo que se entiende de que en este segundo féretro podría estar otra personalidad que hasta el momento solo han dado pistas.

¿Cuál es la tercera personalidad de Marc?

Si bien no hay confirmación, en los cómics Moon Knight tiene otra personalidad: Jake Lockley. Esta persona es una versión aún más violenta que Marc Spector y ya se ha podido evidenciar en la misma serie.

Recordar que en el tercer episodio el protagonista asesina violentamente a algunos secuaces de Harrow, pero ni Marc ni Steven aseguran haber sido. Los fans ya aseguraban que Lockley podría ser esta personalidad y que ya ha aparecido en otros momentos, como invitar a salir a la compañera de trabajo de Steven.

Por ahora habrá que esperar para conocer a esta tercera personalidad, cuando se estrene el quinto capítulo de Moon Knight el próximo miércoles 27 de abril en Disney Plus.