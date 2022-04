Moon Knight sigue con su temporada en Disney Plus y este miércoles se conoció el cuarto capítulo de la serie de Marvel Studios, y que simplemente le voló la cabeza a los fanáticos de la producción protagonizada por Oscar Isaac.

Esto porque en la continuación de la historia de Marc Spector (Isaac) y Layla (May Calamawy) intentando terminar con los planes de Arthur Harrow (Ethan Hawke) de liberar al temible Dios Ammit, todo tuvo un inesperado y confuso desenlace en el episodio.

Moon Knight tendrá seis capítulos, por lo que aún faltan dos más para conocer el final de la serie. Aún así, este cuarto capítulo, el que ya comenzó a ser una tradición en las producciones streaming de Marvel en que el 4 episodio de cada una siempre da de qué hablar, hizo estallar las redes con los últimos 15 minutos y que aquí en RedGol te explicamos.

¿Qué pasó en el cuarto capítulo de Moon Knight?

¡Atención! A continuación hay spoilers del cuarto episodio de Moon Knight. Si aún no lo ves y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

Como habrás visto, el cuarto capítulo tuvo a Steven (y Marc) y Layla entrando a la tumba de Ammit antes que Harrow y así evitar que este liberara al Dios. Pero todo se complicó luego de que Arthur le revelara a Layla que el mismo Marc estuvo involucrado en la muerte de su padre.

Esto hizo demorarlos en su escape luego de que Steven pudiera encontrar la estatuilla donde está aprisionada Ammit y fue alcanzado por Harrow y sus secuaces. El gran punto de inflexión y que nadie esperaba, es que el villano le dispara a Marc Spector, quien ya no tiene los poderes de Khonshu, hasta al parecer matarlo.

Pero aquí todo se dio vuelta con Marc despertando en nada menos que un manicomio. Aquí la serie nos quiere dar a entender que el protagonista imaginó todos los sucesos y hasta ahora había estado encerrado en el lugar y siendo dopado. Incluso podemos ver a varios personajes de la vida de Marc y Steven en este manicomio, como su ex jefa, al hombre disfrazado de estatua que le contaba sus secretos, a la misma Layla como otra paciente del lugar, y a Harrow como su psiquiatra.

Con varios guiños a momentos de la serie, se da a entender de que Marc ha sido un paciente de este psiquiátrico por sus problemas mentales, pero este aún confundido sobre qué es real y no, llega hasta una tumba en la que está capturado en propio Steven.

Juntos intentan escapar. En el camino se encuentran con otra tumba con alguien encerrado pero no la abren y luego, se topan con lo quizás más extraño hasta ahora, con lo que parece una diosa egipcia con la forma de un hipopótamo que los saluda.

¿Qué significa lo que pasó en el cuarto capítulo?

Los cómics son una gran ayuda cuando se trata de algo tan confuso como lo que pasó en el último capítulo de Moon Knight. Y sin dudas que la gran pregunta es, ¿Es real o no lo que vivió Marc y Steven con Moon Knight?

En cuanto a las historietas, varias veces se ha puesto en entredicho la cordura de Marc Spector, incluso existe un cómic que trata la misma historia: al héroe estando aprisionado en un psiquiátrico y cuestionándose su existencia.

Lo más probable es que lo que está viviendo el protagonismo sea una ilusión o bien fue encarcelado por alguien y sea un lugar del que tenga que escapar para volver a su realidad. Si bien en un principio pareciera que el protagonista había inventado todo, el hecho de encontrarse a Steven en persona o más claro aún esta Hipopótamo, hace cuestionar esta realidad.

Esta es Tueris, una diosa egipcia que tiene una cabeza de hipopótamo y que se vincula a la fertilidad y maternidad, pero aún no es claro quién está detrás.

En el quinto episodio podremos descubrir cómo Steven y Marc escapan de este lugar o conocen su origen, además de resolver qué pasó exactamente con el disparo que le propinó Harrow. ¿Tendrá aún los poderes de Khonshu para sobrevivir?

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de Moon Knight?

Moon Knight estrenará el quinto episodio de la serie en Disney+ el próximo miércoles 27 de abril.