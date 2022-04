Los primeros capítulos de la nueva serie de Marvel en Disney Plus acaba de llegar al servicio de streaming.

Moon Knight | ¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de la serie de Disney Plus?

Moon Knight, acaba de llegar a la pantalla con los primeros capítulos de la historia protagonizada por Oscar Isaac, la cual introduce oficialmente al héroe también conocido como el “caballero de la luna”.

La nueva serie de Disney Plus y Marvel se convirtió en uno de los estrenos más esperados de lo que va del año, ya que presenta a un nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

La ficción retrata la historia de Steven Grant, un trabajador del museo que vive un complicado momento personal. Grant sufre de un trastorno severo del sueño, lo que hace que cada noche debe encadenarse a su cama para que no se pueda levantar y evitar así que salga de su hogar a realizar actos que después no recuerda.

Las situaciones de peligro cada vez van en aumento, por lo que Grant busca maneras de detener la situación y volver a tener una vida tranquila. Sin embargo, no lo logra y comienza a escuchar voces en su cabeza que le dan instrucciones.

Luego de verse envuelto en una situación que pone su vida en riesgo, Steven decide dejar que las voces tomen el control ya que le aseguran que pueden librarlo del peligro que lo acecha.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de Moon Knight?

La serie de Disney Plus tendrá 6 capítulos en su primera temporada. La producción se encuentra disponible en Disney Plus, si todavía no estás suscrito a la plataforma y quieres hacerlo para disfrutar de más contenido de Marvel, debes ingresar AQUÍ.

Revisa el tráiler a continuación.