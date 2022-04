El pasado 30 de marzo se estrenó el primer capítulo de Moon Knight y en pocos días se convirtió en una de las producciones favoritas de Marvel en la plataforma de streaming Disney Plus.

La nueva producción sobre el Caballero Luna, protagonizada por Oscar Isaac, se basa en los cómics de Marvel que aparecieron de 1975 sobre Steven Grant, un millonario que tiene un gran secreto: tiene múltiples identidades y una de ellas es un mercenario llamado Marc Spector.

Si bien ha sido recibida de buena manera por la crítica y el público, una de las preguntas que se han realizado varios de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel es qué están haciendo los Avengers mientras se desarrollan los diferentes sucesos de la serie.

¿En qué parte están los Avengers en Moon Knight de Disney+?

De acuerdo al servicio de streaming, la serie ambientada en Londres, está ubicada después de lo ocurrido en Avengers: Endgame y Hawkeye, por lo que se puede especular que Clint Barton se encuentra con su familia o entrenando a Kate Bishop, mientras que Doctor Strange está ayudando a Peter Parker con lo visto en Spider-Man: No Way Home.

Por otro lado, Hulk estaría en su laboratorio junto a su prima Jennifer Ann Walters y Wanda Vision se encontraría en el exilio o acercándose a lo que ocurrirá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Thor y Capitana Marvel estarían fuera de la Tierra.

Esta sería lo que estaría ocurriendo con los Avengers durante la nueva serie de Marvel en Disney Plus, por lo que no sería extraño ver, en alguno de los capítulos, un cameo de algunos de los héroes.