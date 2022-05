Marvel está a horas de estrenar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la película de 2016 protagonizada por Benedict Cumberbatch que abrirá nuevos caminos para el UCM tras incorporar en su argumento el Multiverso.

El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Wanda Maximoff conocida también como Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Wong y América Chavez (Xochitl Gómez) son algunos de los personajes que harán su aparición en la nueva producción que promete sorprender a los fans.

Pero eso no es todo, la llegada de Los Illuminati, liderados por el Profesor X, también ha causado mucho ilusión, ya que será la primera vez que se presentarán en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La película ha causado gran expectación en los seguidores, quienes gracias a los avances tienen una idea de cómo será la cinta que tendrá su preestreno este miércoles 4 de mayo. Sin embargo, la crítica especializada ya entregó su opinión.

¿Qué dice la crítica sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

A través del sitio de reseñas y comentarios sobre cine y televisión, Rotten Tomatoes, reconocidos críticos dejaron sus primeras impresiones sobre Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde obtuvo un 80% de aprobación.

Justin Chang de Los Ángeles Times señaló "Raimi ha encontrado en esta secuela un vehículo sorprendentemente complaciente para su amor extático por el cine de terror (por no hablar de una partitura oscuramente exultante de Danny Elfman)".

Alonso Duralde de The Wrap escribió "Golpea las marcas de sorpresa que esperamos de una aventura de Marvel bien diseñada, pero incluso con Sam Raimi a la cabeza, esta entrada es pesada en el espectáculo pero ligera en la humanidad.

Mientras que Leah Greenblatt de Entertainment Weekly manifestó "Incluso hasta las últimas escenas obligatorias posteriores a los créditos, Raimi forja su propia magia extraña e irreverente, un método en la Locura".

Por otra parte, Stephanie Zacharek de Revista Time también destacó su trama basada en el Multiverso de la Locura. "E incluso en medio de su trama intrincada típica (para las películas de Marvel), El multiverso de la locura tiene un sentido del humor sombrío similar al de Raimi: el Dr. Stephen Strange, un superhéroe imperfecto que a menudo hace lo incorrecto por las razones correctas".

Owen Gleiberman de Variety destacó la película. “Doctor Strange 2 está llena de grandes y entretenidas secuencias, con un gran peso de los personajes y extraordinarios efectos visuales, caleidoscópicos y psicodélicos. Xochitl Gómez se roba muchas escenas. Elizabeth Olsen se apropia de ellas. Benedict Cumberbatch está soberbio. Funciona como un buen punta de entrada para principiantes del terror. Tiene la firma de Sam Raimi”.